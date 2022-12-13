За изучением узбекского героизма в Великой Отечественной войне – в Москву
В российской столице стартовала Международная программа академической мобильности среди молодых ученых из стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik, Яна Осипова. В декабре ученые из стран ближнего зарубежья собрались в Москве, чтобы под руководством именитых наставников провести исследования на "горячие" и важные для их Родины темы.
Среди таких тем – признание геноцида армян, вопросы узбекской миграции и роль Узбекистана в победе над нацизмом.
Подробнее о проходящей в Москве программе, мотивах приехавших ученых и о взятых ими в работу темах для исследования – в материале Sputnik.
Научная дипломатия
С 5 по 24 декабря в Москве проходит пилотная программа международной академической мобильности ученых, которую проводит Национальный Исследовательский Институт Развития Коммуникаций (НИИРК).
Всего в пилоте принимают участие четыре человека из разных стран: два – из Узбекистана, один – из Армении, и один – из Кыргызстана. Все они – ученые-международники.
Смысл программы заключается в том, чтобы молодые люди могли проводить исследования по своей тематике под руководством именитых наставников – докторов наук и специалистов в данных областях.
Для каждого стажёра из-за рубежа разработан индивидуальный план работы с наставником, а также участие в семинарах, форумах и круглых столах.
"Проект пилотный, институт делает его впервые, - рассказывает заместитель директора по научной работе НИИРК Валентина Комлева. - Таких программ академической мобильности, которые были бы точечно направлены на сотрудничество по конкретной тематике, ещё нет".
Программа, по ее словам, нацелена прежде всего на ученых из стран ближнего зарубежья.
"В скором времени в университетах и научных центрах стран ближнего зарубежья не останется людей, хорошо знающих русский язык, понимающих и имеющих здесь научные контакты", - объясняет Комлева.
Цель программы в перспективе - познакомить российское научное общество с исследованиями молодых ученых из стран СНГ и познакомить ученых из стран ближнего зарубежья с исследованиями, проходящими в РФ.
"Перспективная научная коммуникация и научное взаимодействие. Сейчас это называют научной дипломатией", - объясняет Валентина Комлева.
О вопросах узбекской миграции
Один из узбекских ученых, принимающих участие в программе – 29-летний аспирант Координационно-методического центра новейших исторических проблем Узбекистана при Академии наук республики Фарход Якубов.
По окончании лицея он поступил в Ташкентский государственный университет востоковедения (ТГУВ), где изучал несколько иностранных языков: арабский, немецкий и английский.
Однако, несмотря на способность к их освоению, в приоритете у ученого всегда была история - история Средней Азии в целом и Узбекистана в частности.
На сегодняшний день он изучает внешнюю миграцию в Узбекистане с 1991-го по 2021-й годы и ее историю.
"Основное направление – миграция в РФ, ведь на сегодняшний день Россия - лидер по приёму мигрантов из Узбекистана", - отмечает Фарход Якубов.
Цель, поставленная перед собой ученым – разобраться в причинах возникновения массовой миграции, изучить предпосылки для возникновения каких-либо проблем в будущем – уровень зарплат, высокая конкуренция за рабочие места, неприемлемые условия проживания мигрантов в России – и найти пути их решения.
"Программа академической мобильности очень поспособствовала мне в этих целях", - отмечает молодой ученый.
В рамках своего исследования он берёт интервью у мигрантов из Узбекистана в России, выясняет причины миграции, изучает возможные проблемы: как живут мигранты в России, знают ли они свои права, насколько легко им адаптироваться к жизни в чужой стране, как они выстраивают взаимоотношения с работодателями и коренными жителями.
Это, по признанию ученого, очень помогает ему в анализе миграционной закономерности.
Его наставником в программе станет руководитель Отдела этногеографических и интеграционных процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор Виктория Леденева.
В свободное от консультаций время Фарход Якубов предпочитает работать в Российской государственной библиотеке имени В.И. Ленина. По собственному признанию, его поразило обилие архивных материалов в "Ленинке".
"В библиотеке я смог найти множество различной литературы о миграции. В Узбекистане, например, очень сложно найти диссертации российских ученых по данной тематике. А мнение исследователей из России, например, о влиянии на внутреннюю экономику РФ очень важно для написания научной работы. И мне нравится находиться в самой библиотеке: умная система поиска, комфортные залы", - делится Фарход Якубов.
Помимо переезда из-за работы, ученый также заинтересован в изучении проблематики образовательной миграции в Узбекистане.
"В Ташкенте есть филиалы российских университетов - МГУ им. Ломоносова, РЭУ им. Плеханова. Планирую разобраться, почему молодежь хочет уехать в Россию учиться в те же университеты, какие есть и в самом Ташкенте", - объясняет Якубов.
О планах на будущее молодой ученый сказал, что хотел бы остаться жить и работать в Узбекистане. Сперва он планирует защитить диссертацию, а в будущем – посетить Турцию и Южную Корею с целью исследования вопросов миграции узбекистанцев в эти страны.
Героизм узбеков во времена ВОВ
Еще одним узбекским ученым, принимающим участие в программе, стал старший научный сотрудник Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана Академии наук РУз Дильшод Аберкулов.
Темой его исследования является роль Узбекистана в Великой Отечественной войне.
"Вопросы Великой Отечественной войны – это то, что касалось каждой узбекской семьи, каждого человека в республике. Один мой дядя прошел всю войну, а второй – пропал без вести. Я до сих пор продолжаю его поиски по всем направлениям. Мы с уважением относимся к ветеранам и участникам этих военных событий", - делится Дильшод Аберкулов.
Цель его исследования – разобраться во вкладе узбекистанцев в оборону Москвы.
"Большое сосредоточение немецких войск было направлено на захват столицы. Им противостояли силы в два раза меньшие, в числе которых были и представители Узбекистана, вместе с жителями Москвы и различных союзных республик сражавшиеся с общим врагом", - рассказывает ученый.
Как отмечает ученый, многие узбекистанцы, участвовавшие в битве за столицу, до войны были только на теоретических учениях. "На фронте всё было по-другому. Узбекистанцы учились выживать и отстаивать свои позиции под звуки выстрелов и свист пуль", - повествует историк.
Как отмечает Дильшод Аберкулов, узбеки проявили точно такой же героизм, как и другие граждане СССР. "Они все дружно отстаивали интересы своей Родины и не хотели, чтобы чума нацизма топтала их землю", - рассказывает он.
Наставниками в его исследовании в рамках программы станут заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев и руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны ИРИ РАН Сергей Кудряшов.
"В Москве сильная информационно-ресурсная база: библиотеки, различные архивы. Это то место, где историкам можно исследовать и долго копать", - говорит Дильшод Аберкулов.
В дальнейшем все свои наработки, подчерпнутые в России, ученый планирует отразить в своей авторской работе, а затем и в докторской диссертации.