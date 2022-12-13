https://uz.sputniknews.ru/20221213/za-izucheniem-uzbekskogo-geroizma-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--v-moskvu-30703895.html

За изучением узбекского героизма в Великой Отечественной войне – в Москву

За изучением узбекского героизма в Великой Отечественной войне – в Москву

В российской столице стартовала Международная программа академической мобильности среди молодых ученых из стран СНГ. 13.12.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik, Яна Осипова. В декабре ученые из стран ближнего зарубежья собрались в Москве, чтобы под руководством именитых наставников провести исследования на "горячие" и важные для их Родины темы.Среди таких тем – признание геноцида армян, вопросы узбекской миграции и роль Узбекистана в победе над нацизмом.Подробнее о проходящей в Москве программе, мотивах приехавших ученых и о взятых ими в работу темах для исследования – в материале Sputnik.Научная дипломатияС 5 по 24 декабря в Москве проходит пилотная программа международной академической мобильности ученых, которую проводит Национальный Исследовательский Институт Развития Коммуникаций (НИИРК).Всего в пилоте принимают участие четыре человека из разных стран: два – из Узбекистана, один – из Армении, и один – из Кыргызстана. Все они – ученые-международники.Смысл программы заключается в том, чтобы молодые люди могли проводить исследования по своей тематике под руководством именитых наставников – докторов наук и специалистов в данных областях.Для каждого стажёра из-за рубежа разработан индивидуальный план работы с наставником, а также участие в семинарах, форумах и круглых столах.Программа, по ее словам, нацелена прежде всего на ученых из стран ближнего зарубежья."В скором времени в университетах и научных центрах стран ближнего зарубежья не останется людей, хорошо знающих русский язык, понимающих и имеющих здесь научные контакты", - объясняет Комлева.Цель программы в перспективе - познакомить российское научное общество с исследованиями молодых ученых из стран СНГ и познакомить ученых из стран ближнего зарубежья с исследованиями, проходящими в РФ."Перспективная научная коммуникация и научное взаимодействие. Сейчас это называют научной дипломатией", - объясняет Валентина Комлева.О вопросах узбекской миграцииОдин из узбекских ученых, принимающих участие в программе – 29-летний аспирант Координационно-методического центра новейших исторических проблем Узбекистана при Академии наук республики Фарход Якубов.По окончании лицея он поступил в Ташкентский государственный университет востоковедения (ТГУВ), где изучал несколько иностранных языков: арабский, немецкий и английский.Однако, несмотря на способность к их освоению, в приоритете у ученого всегда была история - история Средней Азии в целом и Узбекистана в частности.На сегодняшний день он изучает внешнюю миграцию в Узбекистане с 1991-го по 2021-й годы и ее историю.Цель, поставленная перед собой ученым – разобраться в причинах возникновения массовой миграции, изучить предпосылки для возникновения каких-либо проблем в будущем – уровень зарплат, высокая конкуренция за рабочие места, неприемлемые условия проживания мигрантов в России – и найти пути их решения."Программа академической мобильности очень поспособствовала мне в этих целях", - отмечает молодой ученый.В рамках своего исследования он берёт интервью у мигрантов из Узбекистана в России, выясняет причины миграции, изучает возможные проблемы: как живут мигранты в России, знают ли они свои права, насколько легко им адаптироваться к жизни в чужой стране, как они выстраивают взаимоотношения с работодателями и коренными жителями.Это, по признанию ученого, очень помогает ему в анализе миграционной закономерности.Его наставником в программе станет руководитель Отдела этногеографических и интеграционных процессов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор Виктория Леденева.В свободное от консультаций время Фарход Якубов предпочитает работать в Российской государственной библиотеке имени В.И. Ленина. По собственному признанию, его поразило обилие архивных материалов в "Ленинке"."В библиотеке я смог найти множество различной литературы о миграции. В Узбекистане, например, очень сложно найти диссертации российских ученых по данной тематике. А мнение исследователей из России, например, о влиянии на внутреннюю экономику РФ очень важно для написания научной работы. И мне нравится находиться в самой библиотеке: умная система поиска, комфортные залы", - делится Фарход Якубов.Помимо переезда из-за работы, ученый также заинтересован в изучении проблематики образовательной миграции в Узбекистане."В Ташкенте есть филиалы российских университетов - МГУ им. Ломоносова, РЭУ им. Плеханова. Планирую разобраться, почему молодежь хочет уехать в Россию учиться в те же университеты, какие есть и в самом Ташкенте", - объясняет Якубов.О планах на будущее молодой ученый сказал, что хотел бы остаться жить и работать в Узбекистане. Сперва он планирует защитить диссертацию, а в будущем – посетить Турцию и Южную Корею с целью исследования вопросов миграции узбекистанцев в эти страны.Героизм узбеков во времена ВОВЕще одним узбекским ученым, принимающим участие в программе, стал старший научный сотрудник Координационно-методического центра новейшей истории Узбекистана Академии наук РУз Дильшод Аберкулов.Темой его исследования является роль Узбекистана в Великой Отечественной войне.Цель его исследования – разобраться во вкладе узбекистанцев в оборону Москвы."Большое сосредоточение немецких войск было направлено на захват столицы. Им противостояли силы в два раза меньшие, в числе которых были и представители Узбекистана, вместе с жителями Москвы и различных союзных республик сражавшиеся с общим врагом", - рассказывает ученый.Как отмечает ученый, многие узбекистанцы, участвовавшие в битве за столицу, до войны были только на теоретических учениях. "На фронте всё было по-другому. Узбекистанцы учились выживать и отстаивать свои позиции под звуки выстрелов и свист пуль", - повествует историк.Как отмечает Дильшод Аберкулов, узбеки проявили точно такой же героизм, как и другие граждане СССР. "Они все дружно отстаивали интересы своей Родины и не хотели, чтобы чума нацизма топтала их землю", - рассказывает он.Наставниками в его исследовании в рамках программы станут заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе, доктор исторических наук Сергей Журавлев и руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны ИРИ РАН Сергей Кудряшов.В дальнейшем все свои наработки, подчерпнутые в России, ученый планирует отразить в своей авторской работе, а затем и в докторской диссертации.

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