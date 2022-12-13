https://uz.sputniknews.ru/20221213/zvezda-sodrujestva-ramiz-usmanov-poluchil-premiyu-sng--video-30689826.html

"Звезда Содружества": Рамиз Усманов получил премию СНГ — видео

"Звезда Содружества": Рамиз Усманов получил премию СНГ — видео

Премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям стран СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, способствующие... 13.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-13T09:22+0500

2022-12-13T09:22+0500

2022-12-13T09:22+0500

xv форум творческой и научной интеллигенции стран - участниц снг

рамиз усманов

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0c/30689103_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_01d6b2e51f8c0c008f4abde64501abce.jpg

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Народный артист Узбекистана, директор Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Рамиз Усманов получил главную гуманитарную межгосударственную премию СНГ "Звезды Содружества".Награду Усманову вручили на XV Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, который проходит в Ташкенте.Премия "Звезды Содружества" ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.Оперный певец и глава театра Алишера Навои Рамиз Усманов родился в 1981 году в Арнасайском районе Джизаской области. В 1996-м поступил в музыкальное училище имени Юнуса Раджаби по специальности "рубаб", после окончания которого продолжил учебу в Государственной консерватории Узбекистана по специальности "академический вокал".Первой международной наградой Усманова стала Вторая премия конкурса "Романсиада" в Москве в 2008-м. Через два года артист победил в номинации "Лучший тенор" на Международном конкурсе вокалистов имени Бюль-Бюля в Азербайджане. В 2010 году за высокие достижения Усманов был удостоен звания заслуженного артиста Узбекистана. В 2013-м занял второе место в Международном конкурсе Competizione dell`Opera в Австрии, а в 2014 году получил Гран-при на I Минском международном Рождественском оперном конкурсе.При руководстве Рамиза Усманова активизировались контакты театра Навои с Азербайджаном.Напомним: XV Форум творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ проходит в Ташкенте с 12 декабря. Его участники — известные артисты, спортсмены и научные деятели стран-членов Содружества.Тема форума звучит следующим образом: "Гуманитарное сотрудничество – опыт тридцати лет и перспективы развития". Форумы творческой и научной интеллигенции с 2006-го стали крупнейшим ежегодным гуманитарным мероприятием на пространстве СНГ.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

рамиз усманов новости форум творческой и научной интеллигенции снг театр навои