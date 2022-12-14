https://uz.sputniknews.ru/20221214/30737722.html

Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу

Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу

В финале Мундиаля-2022 Аргентина во главе с Лионелем Месси сыграет с победителем полуфинальной пары Франция-Марокко.

2022-12-14T18:59+0500

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чм-2022 по футболу в катаре

лионель месси

аргентина

финал

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ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси больше не намерен выступать на чемпионатах мира по футболу после финала Мундиаля-2022. Об этом сообщает издание Ole. Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0 в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Соперник аргентинцев в финале определится в среду в игре между командами Франции и Марокко.Месси реализовал пенальти в игре с хорватами и стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира (11). Матч стал для аргентинца 25-м на мировых первенствах. Читайте также: Яркие, эмоциональные и комичные кадры ЧМ-2022 на фотографиях

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