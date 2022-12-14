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Футбольное международное мероприятие, посвящённое 43-летию со дня гибели членов футбольной команды Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории мундиаль состоится в арабской стране.
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Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу
Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу
В финале Мундиаля-2022 Аргентина во главе с Лионелем Месси сыграет с победителем полуфинальной пары Франция-Марокко.
2022-12-14T18:59+0500
2022-12-14T18:59+0500
чм-2022 по футболу в катаре
лионель месси
аргентина
финал
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ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси больше не намерен выступать на чемпионатах мира по футболу после финала Мундиаля-2022. Об этом сообщает издание Ole. Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0 в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Соперник аргентинцев в финале определится в среду в игре между командами Франции и Марокко.Месси реализовал пенальти в игре с хорватами и стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира (11). Матч стал для аргентинца 25-м на мировых первенствах. Читайте также: Яркие, эмоциональные и комичные кадры ЧМ-2022 на фотографиях
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футбол чемпионат мира катар доха лионель месси финал больше не будет участвовать
футбол чемпионат мира катар доха лионель месси финал больше не будет участвовать

Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу

18:59 14.12.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENAЛионель Месси на пресс-конференции на стадионе Камп Ноу (8 августа 2021). Барселона
Лионель Месси на пресс-конференции на стадионе Камп Ноу (8 августа 2021). Барселона - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / PAU BARRENA
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В финале Мундиаля-2022 Аргентина во главе с Лионелем Месси сыграет с победителем полуфинальной пары Франция-Марокко.
ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси больше не намерен выступать на чемпионатах мира по футболу после финала Мундиаля-2022. Об этом сообщает издание Ole.
"Большое счастье - иметь возможность добиться подобного. Я завершу свой путь на чемпионатах мира, сыграв в финале", - сказал лидер аргентинской сборной.
Во вторник сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0 в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Соперник аргентинцев в финале определится в среду в игре между командами Франции и Марокко.
Месси реализовал пенальти в игре с хорватами и стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира (11). Матч стал для аргентинца 25-м на мировых первенствах.
Читайте также: Яркие, эмоциональные и комичные кадры ЧМ-2022 на фотографиях
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