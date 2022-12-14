https://uz.sputniknews.ru/20221214/armageddon-dlya-vsu-v-donbasse--chernaya-metka-alyansu--30722612.html
Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу
Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу
Стратегическое доминирование в зоне СВО и эффективные наступательные действия российских войск в Донбассе доказывают, что $19 млрд США и 22 млрд евро ЕС на украинском театре военных действий потрачены безрезультатно.
2022-12-14T10:01+0500
2022-12-14T10:01+0500
2022-12-14T10:01+0500
колумнисты
украина
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Натовские арсеналы и военная помощь киевскому режиму скудеют. Вашингтон, Брюссель и Киев не могут игнорировать "авдеевский ад" и "бахмутскую мясорубку" в Донбассе. На Западе – в потоке дезинформации о близкой победе украинских марионеток Вашингтона над самой могущественной ядерной державой мира – растет понимание близости и неизбежности поражения ВСУ и НАТО.Российские войска второй месяц владеют инициативой на линии боевого соприкосновения, успешно проламывают оборону ВСУ на нескольких направлениях, "перемалывают" украинские подразделения в Донбассе – на 130-километровой огненной дуге от Соледара и Артемовска (Бахмута) до Марьинки и Угледара.ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Великой Новоселки, вынудив противника бросить первую линию обороны.При поддержке российской армейской авиации идут бои в центре Марьинки, на юго-восточных окраинах и непосредственно на улицах Артемовска. ВСУ безвозвратно потеряли под Бахмутом более 10 тыс. солдат, 110 танков и пытаются стабилизировать ситуацию за счет постоянного притока живой силы (резервистов).Подкрепление уничтожается на марше вместе с вооружением и боеприпасами. Иностранные наемники даже под угрозой расторжения контрактов отказываются ехать в "бахмутскую мясорубку".Украинское командование с потерями не считается, больницы и морги Краматорска, Славянска, Константиновки и Киева переполнены. Под Артемовск переброшено большое количество западно-украинских медиков. Здесь также появились западные "черные трансплантологи", изымающие органы недавно убитых или смертельно раненых украинских военнослужащих.Развитие инициативыНа Красно-Лиманском участке ВС РФ успешно выбили ВСУ с рубежа Кременная – Макеевка. На Запорожском направлении основную работу делает артиллерия – непрерывно уничтожает позиции ВСУ в Орехове, Дорожнянке, Гуляйполе и Новоданиловке.Одновременно высокоточным оружием большой дальности ВС РФ уничтожают важные объекты энергетики, связи и логистики в глубоком оперативном тылу ВСУ – на территории Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Одесской областей.Украинский президент Владимир Зеленский, сводки Генштаба ВСУ, и официальные представители Пентагона подтверждают успех наступательных действий Российской армии в Донбассе, катастрофу под Бахмутом и потерю контроля над рядом населенных пунктов.Министру обороны Украины Алексею Резникову даже пришлось оправдываться перед западными "инвесторами", обещать "возобновление наступления".В реальности украинское командование не имеет резервов для организации контрнаступления, и пытается компенсировать недостаток сил активным использованием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).Украинская тактика контратак мобильными группами больше не работает. Российские войска организовали сплошную линию обороны, и любая атака приносит ВСУ лишь новые потери. Главком Валерий Залужный доложил Зеленскому о ситуации в Бахмуте, падении морального духа солдат, и просил вывести из города украинские войска.Сегодня стало известно об отходе из Бахмута (Артемовска) 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, почти полностью разгромленной российскими войсками.По информации украинских источников, Генштаб ВСУ совместно с Пентагоном моделировал контрнаступление на Запорожском направлении (Бердянск – Мелитополь). Для этой операции необходимы резервы – не менее 200 тыс. военнослужащих с тяжелым ударным вооружением.Прогноз потерь – до 40% (то есть, 80 тыс. убитых), однако успех не гарантирован. Страны НАТО готовы подготовить за два года всего 12 тыс. "рейнджеров" ВСУ.Украинская артиллерия страдает от "снарядного голода", и декабрьской партии 155-мм снарядов из США (80 тыс. боеприпасов) хватит примерно на месяц.Российская армия в зоне СВО имеет абсолютное стратегическое, подавляющее огневое и определенное численное превосходство (ракет и снарядов не экономит, не говоря уже о преимуществах логистики).Про деньги без будущегоПрезидент США Джо Байден вчера заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину, но продолжит практику военной помощи Киеву.В очередном "пакете" на $275 млн не слишком много оружия и боеприпасов. Особенно умиляют 150 электрогенераторов, которых явно недостаточно для потребностей ВСУ или 20 украинских областей.Ранее администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительную поддержку киевского режима в размере $37,7 млрд (на 2023 год), из которых непосредственно Украине не перепадет практически ничего.Больше всех получит Пентагон ($21,7 млрд), который планирует передать ВСУ оставшийся оружейный антиквариат, и пополнить собственные арсеналы новыми изделиями.Напомню, за 10 месяцев Пентагон "сжег" на украинском ТВД 13-летний объем производства ПЗРК Stinger и пятилетний – ПТРК Javelin. И в случае с "Джавелинами" это примерно 25 тыс. изделий. Производственные мощности американского ВПК для пополнения запасов настолько ограничены, что из-за украинских приоритетов Пентагона своевременно не получил оружия на сумму $19 млрд мятежный Тайвань.Параллельно растет финансово-хозяйственное недоверие к киевскому режиму у конкурирующих партий Конгресса и общественности США.Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана доктор экономики Пол Крейг Робертс считает, что Россия должна победить: "Украинские солдаты проигрывают, а значит, скоро за этим последует агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме".Робертс предпочитает вариант: пусть лучше Россия выиграет войну, чем конфликт перерастет в ядерный Армагеддон.Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) 11 декабря совместно и безрассудно заявили (в онлайн-формате) о намерении продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется".Однако уже 12 декабря главный европейский дипломат и неформальный "министр обороны ЕС" Жозеп Боррель заявил об истощении арсеналов Евросоюза из-за отправки оружия Украине.Ранее аналогичные тревожные сигналы поступали из Германии, Италии и Франции.Берлин категорически не желает поставлять Киеву танки Leopard-2. Вашингтон не намерен рисковать на Украине "секретными технологиями" своих старых дронов MQ-9 Reaper. На Западе никто не хочет воевать "до последнего европейца" (или американца) с Россией, которая готова идти до конца.Болгарская газета "Печат" отмечает, что Запад не готов "гореть в аду". Оказалось, даже опосредствованный военный конфликт с РФ – это не операции НАТО, когда нужно просто "нажимать на кнопки на компьютере, как в видеоигре, сбрасывать бомбы на чужие города без ПВО с высоты 12 тыс. метров, и массово подкупать офицеров противника".По мнению министра обороны Италии Гуидо Корзетто, военная помощь Украине рано или поздно прекратится. По объективной причине исчерпания ресурсов "группы поддержки".Условия нового мира будет диктовать победитель, и это Россия – с неисчерпаемыми запасами оружия и ресурсов для военной промышленности.Государственный суверенитет РФ опирается на способность его отстоять, а не на "правила" или расположение Вашингтона. Предлагаемая Москвой международная система равной и неделимой безопасности приобретает все более реалистичные формы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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всу донбас херсон запорожье лнр украина киев новости спецоперация война россия
всу донбас херсон запорожье лнр украина киев новости спецоперация война россия
Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу
Стратегическое доминирование в зоне СВО и эффективные наступательные действия российских войск в Донбассе доказывают, что $19 млрд США и 22 млрд евро ЕС на украинском театре военных действий в текущем году потрачены безрезультатно.
Натовские арсеналы и военная помощь киевскому режиму скудеют. Вашингтон, Брюссель и Киев не могут игнорировать "авдеевский ад" и "бахмутскую мясорубку" в Донбассе. На Западе – в потоке дезинформации о близкой победе украинских марионеток Вашингтона над самой могущественной ядерной державой мира – растет понимание близости и неизбежности поражения ВСУ и НАТО.
Российские войска второй месяц владеют инициативой на линии боевого соприкосновения, успешно проламывают оборону ВСУ на нескольких направлениях, "перемалывают" украинские подразделения в Донбассе – на 130-километровой огненной дуге от Соледара и Артемовска (Бахмута) до Марьинки и Угледара.
ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Великой Новоселки, вынудив противника бросить первую линию обороны.
При поддержке российской армейской авиации идут бои в центре Марьинки, на юго-восточных окраинах и непосредственно на улицах Артемовска. ВСУ безвозвратно потеряли под Бахмутом более 10 тыс. солдат, 110 танков и пытаются стабилизировать ситуацию за счет постоянного притока живой силы (резервистов).
Подкрепление уничтожается на марше вместе с вооружением и боеприпасами. Иностранные наемники даже под угрозой расторжения контрактов отказываются ехать в "бахмутскую мясорубку".
Украинское командование с потерями не считается, больницы и морги Краматорска, Славянска, Константиновки и Киева переполнены. Под Артемовск переброшено большое количество западно-украинских медиков. Здесь также появились западные "черные трансплантологи", изымающие органы недавно убитых или смертельно раненых украинских военнослужащих.
Развитие инициативы
На Красно-Лиманском участке ВС РФ успешно выбили ВСУ с рубежа Кременная – Макеевка. На Запорожском направлении основную работу делает артиллерия – непрерывно уничтожает позиции ВСУ в Орехове, Дорожнянке, Гуляйполе и Новоданиловке.
Одновременно высокоточным оружием большой дальности ВС РФ уничтожают важные объекты энергетики, связи и логистики в глубоком оперативном тылу ВСУ – на территории Днепропетровской, Житомирской, Николаевской и Одесской областей.
Украинский президент Владимир Зеленский, сводки Генштаба ВСУ, и официальные представители Пентагона подтверждают успех наступательных действий Российской армии в Донбассе, катастрофу под Бахмутом и потерю контроля над рядом населенных пунктов.
Министру обороны Украины Алексею Резникову даже пришлось оправдываться перед западными "инвесторами", обещать "возобновление наступления".
В реальности украинское командование не имеет резервов для организации контрнаступления, и пытается компенсировать недостаток сил активным использованием диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Украинская тактика контратак мобильными группами больше не работает. Российские войска организовали сплошную линию обороны, и любая атака приносит ВСУ лишь новые потери. Главком Валерий Залужный доложил Зеленскому о ситуации в Бахмуте, падении морального духа солдат, и просил вывести из города украинские войска.
Сегодня стало известно об отходе из Бахмута (Артемовска) 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, почти полностью разгромленной российскими войсками.
По информации украинских источников, Генштаб ВСУ совместно с Пентагоном моделировал контрнаступление на Запорожском направлении (Бердянск – Мелитополь). Для этой операции необходимы резервы – не менее 200 тыс. военнослужащих с тяжелым ударным вооружением.
Прогноз потерь – до 40% (то есть, 80 тыс. убитых), однако успех не гарантирован. Страны НАТО готовы подготовить за два года всего 12 тыс. "рейнджеров" ВСУ.
Украинская артиллерия страдает от "снарядного голода", и декабрьской партии 155-мм снарядов из США (80 тыс. боеприпасов) хватит примерно на месяц.
Российская армия в зоне СВО имеет абсолютное стратегическое, подавляющее огневое и определенное численное превосходство (ракет и снарядов не экономит, не говоря уже о преимуществах логистики).
Про деньги без будущего
Президент США Джо Байден вчера заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину, но продолжит практику военной помощи Киеву.
В очередном "пакете" на $275 млн не слишком много оружия и боеприпасов. Особенно умиляют 150 электрогенераторов, которых явно недостаточно для потребностей ВСУ или 20 украинских областей.
Ранее администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительную поддержку киевского режима в размере $37,7 млрд (на 2023 год), из которых непосредственно Украине не перепадет практически ничего.
Больше всех получит Пентагон ($21,7 млрд), который планирует передать ВСУ оставшийся оружейный антиквариат, и пополнить собственные арсеналы новыми изделиями.
Напомню, за 10 месяцев Пентагон "сжег" на украинском ТВД 13-летний объем производства ПЗРК Stinger и пятилетний – ПТРК Javelin. И в случае с "Джавелинами" это примерно 25 тыс. изделий. Производственные мощности американского ВПК для пополнения запасов настолько ограничены, что из-за украинских приоритетов Пентагона своевременно не получил оружия на сумму $19 млрд мятежный Тайвань.
Параллельно растет финансово-хозяйственное недоверие к киевскому режиму у конкурирующих партий Конгресса и общественности США.
Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана доктор экономики Пол Крейг Робертс считает, что Россия должна победить: "Украинские солдаты проигрывают, а значит, скоро за этим последует агитация за ввод американских и европейских частей. Сначала скажут, что для поддержки Киева будет достаточно одной дивизии. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Мы видели все это во Вьетнаме".
Робертс предпочитает вариант: пусть лучше Россия выиграет войну, чем конфликт перерастет в ядерный Армагеддон.
Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) 11 декабря совместно и безрассудно заявили (в онлайн-формате) о намерении продолжать оказывать Киеву финансовую, гуманитарную и военную поддержку "столько, сколько потребуется".
Однако уже 12 декабря главный европейский дипломат и неформальный "министр обороны ЕС" Жозеп Боррель заявил об истощении арсеналов Евросоюза из-за отправки оружия Украине.
Ранее аналогичные тревожные сигналы поступали из Германии, Италии и Франции.
Берлин категорически не желает поставлять Киеву танки Leopard-2. Вашингтон не намерен рисковать на Украине "секретными технологиями" своих старых дронов MQ-9 Reaper. На Западе никто не хочет воевать "до последнего европейца" (или американца) с Россией, которая готова идти до конца.
Болгарская газета "Печат" отмечает, что Запад не готов "гореть в аду". Оказалось, даже опосредствованный военный конфликт с РФ – это не операции НАТО, когда нужно просто "нажимать на кнопки на компьютере, как в видеоигре, сбрасывать бомбы на чужие города без ПВО с высоты 12 тыс. метров, и массово подкупать офицеров противника".
По мнению министра обороны Италии Гуидо Корзетто, военная помощь Украине рано или поздно прекратится. По объективной причине исчерпания ресурсов "группы поддержки".
Условия нового мира будет диктовать победитель, и это Россия – с неисчерпаемыми запасами оружия и ресурсов для военной промышленности.
Государственный суверенитет РФ опирается на способность его отстоять, а не на "правила" или расположение Вашингтона. Предлагаемая Москвой международная система равной и неделимой безопасности приобретает все более реалистичные формы.
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