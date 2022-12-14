Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20221214/frolov-pogoda-stanet-dlya-energetiki-ukrainy-samym-strashnym-orujiem--video-30742009.html
Фролов: погода станет для энергетики Украины самым страшным оружием – видео
Фролов: погода станет для энергетики Украины самым страшным оружием – видео
Фролов: погода станет для энергетики Украины самым страшным оружием – видео
2022-12-14T21:00+0500
2022-12-14T21:00+0500
видео
украина
европа
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30738796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a5c38594ef0abba38325cf843084e94.jpg
Украинская энергетическая инфраструктура уже достигла такого состояния, когда восстановить ее уже практически невозможно.Европа может лишь поставлять электрогенераторы, но ими Киев способен запитать лишь самые важные стратегические объекты, заодно сделав их видимыми для российских спутников.Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Почему погода станет для украинской энергетики самым страшным оружием? Как Европа в очередной раз создала бесполезный инструмент регулирования газового рынка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0e/30738796_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75f841bc12fc2858c040ba81bd30daee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео украина энергетика зима европа генераторы
видео украина энергетика зима европа генераторы

Фролов: погода станет для энергетики Украины самым страшным оружием – видео

21:00 14.12.2022
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Европейские генераторы не спасут украинские города от надвигающегося холода, считает эксперт.
Украинская энергетическая инфраструктура уже достигла такого состояния, когда восстановить ее уже практически невозможно.
Европа может лишь поставлять электрогенераторы, но ими Киев способен запитать лишь самые важные стратегические объекты, заодно сделав их видимыми для российских спутников.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Почему погода станет для украинской энергетики самым страшным оружием? Как Европа в очередной раз создала бесполезный инструмент регулирования газового рынка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0