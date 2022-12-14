https://uz.sputniknews.ru/20221214/frolov-pogoda-stanet-dlya-energetiki-ukrainy-samym-strashnym-orujiem--video-30742009.html

Фролов: погода станет для энергетики Украины самым страшным оружием – видео

Фролов: погода станет для энергетики Украины самым страшным оружием – видео

Фролов: погода станет для энергетики Украины самым страшным оружием – видео

2022-12-14T21:00+0500

2022-12-14T21:00+0500

2022-12-14T21:00+0500

видео

украина

европа

энергетика

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Украинская энергетическая инфраструктура уже достигла такого состояния, когда восстановить ее уже практически невозможно.Европа может лишь поставлять электрогенераторы, но ими Киев способен запитать лишь самые важные стратегические объекты, заодно сделав их видимыми для российских спутников.Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Почему погода станет для украинской энергетики самым страшным оружием? Как Европа в очередной раз создала бесполезный инструмент регулирования газового рынка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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