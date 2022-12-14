https://uz.sputniknews.ru/20221214/kto-i-zachem-pytaetsya-snova-podjech-balkany--video-30722960.html
Кто и зачем пытается снова поджечь Балканы — видео
Кто и зачем пытается снова поджечь Балканы — видео
В последние дни на Балканах вновь неспокойно. По мнению доктора политических наук Елены Пономарёвой, Косово – это бомба замедленного действия, которая была подложена Вашингтоном под брюхо Европы.
2022-12-14T10:44+0500
2022-12-14T10:44+0500
2022-12-14T10:44+0500
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бомба
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Сегодня это опасный игрок с точки зрения международного криминала и терроризма. Лидирует по количеству мест, где проходят обучение боевики из горячих точек. Албанская мафия в итальянских городах потеснила сицилийскую, отмечает эксперт.При этом, обращает внимание Пономарёва, Сербия имеет законные основания на ввод войск в Косово для защиты живущих там сербов. Но Белград до последнего будет стараться урегулировать вопрос мирным путем и примет решение использовать силу лишь в крайнем случае.Как Сербия и Косово видят решение многолетнего конфликта? Почему косовский кризис — оружие против ЕС?Об этом и не только — в нашем видео.
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видео кто поджигает балканы неспокойно доктор политика наука елена пономарева косово бомба замедленного действия вашингтон кто подложил европа
видео кто поджигает балканы неспокойно доктор политика наука елена пономарева косово бомба замедленного действия вашингтон кто подложил европа
Кто и зачем пытается снова поджечь Балканы — видео
В последние дни на Балканах вновь неспокойно, ситуация обостряется. По мнению доктора политических наук, специалиста по этому региону Елены Пономарёвой, Косово – это бомба замедленного действия, которая была подложена Вашингтоном под брюхо Европы.
Сегодня это опасный игрок с точки зрения международного криминала и терроризма. Лидирует по количеству мест, где проходят обучение боевики из горячих точек. Албанская мафия в итальянских городах потеснила сицилийскую, отмечает эксперт.
"Ситуация нагнетается Приштиной, в первую очередь, в интересах США. А у Вашингтона есть все рычаги, чтобы конфликт как минимизировать, так и активизировать", — говорит она.
При этом, обращает внимание Пономарёва, Сербия имеет законные основания на ввод войск в Косово для защиты живущих там сербов. Но Белград до последнего будет стараться урегулировать вопрос мирным путем и примет решение использовать силу лишь в крайнем случае.
Как Сербия и Косово видят решение многолетнего конфликта? Почему косовский кризис — оружие против ЕС?
Об этом и не только — в нашем видео.