https://uz.sputniknews.ru/20221214/kto-i-zachem-pytaetsya-snova-podjech-balkany--video-30722960.html

Кто и зачем пытается снова поджечь Балканы — видео

Кто и зачем пытается снова поджечь Балканы — видео

В последние дни на Балканах вновь неспокойно. По мнению доктора политических наук Елены Пономарёвой, Косово – это бомба замедленного действия, которая была подложена Вашингтоном под брюхо Европы.

2022-12-14T10:44+0500

2022-12-14T10:44+0500

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бомба

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Сегодня это опасный игрок с точки зрения международного криминала и терроризма. Лидирует по количеству мест, где проходят обучение боевики из горячих точек. Албанская мафия в итальянских городах потеснила сицилийскую, отмечает эксперт.При этом, обращает внимание Пономарёва, Сербия имеет законные основания на ввод войск в Косово для защиты живущих там сербов. Но Белград до последнего будет стараться урегулировать вопрос мирным путем и примет решение использовать силу лишь в крайнем случае.Как Сербия и Косово видят решение многолетнего конфликта? Почему косовский кризис — оружие против ЕС?Об этом и не только — в нашем видео.

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