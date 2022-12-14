https://uz.sputniknews.ru/20221214/migrantam-v-rossii-razrabotayut-elektronnye-udostovereniya-30722460.html

Мигрантам в России разработают электронные удостоверения

Мигрантам в России разработают электронные удостоверения

В России обсуждается введение системы, которая позволит идентифицировать иностранцев, прибывших в страну на работу. Речь о подходе, близком к "Госуслугам".

2022-12-14T09:23+0500

2022-12-14T09:23+0500

2022-12-14T09:23+0500

общество

мигранты

иностранцы

работа

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В России обсуждается введение системы с биометрической идентификацией для мигрантов, заявил журналистам гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук.По его словам, проектом займутся Главное управление по вопросам миграции МВД, совместно с Минцифры. "Гознак" в нем выполняет роль сервисной организации.В марте прошлого года сообщалось о планах по разработке для мигрантов аналога "Госуслуг", что позволило бы иностранцам получать государственные услуги в электронном виде.По планам, цифровой профиль должен содержать сведения о прибывшем в Россию гражданине: его биометрические данные, информацию о месте жительства, работе и правовом статусе.Кроме того, через эту систему мигрант сможет заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить платежи, узнавать о сроках действия трудовых патентов и многое другое.

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