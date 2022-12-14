https://uz.sputniknews.ru/20221214/sreda-obeschaet-byt-teploy---prognoz-uzgidrometa-30720532.html

Среда обещает быть теплой - прогноз Узгидромета

Среда обещает быть теплой - прогноз Узгидромета

Синоптики обещают теплую погоду, без осадков и предупреждают о лавинной опасности по горным районам.

2022-12-14T07:56+0500

2022-12-14T07:56+0500

2022-12-14T07:56+0500

общество

тепло

опасность

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В среду, 14 декабря, температура по Узбекистану не опустится ниже нуля, следует из прогноза синоптиков. А в некоторых областях и вовсе станет весенней.При этом будет преобладать переменная облачность, без осадков. По горным районам — лавиноопасно.В Ташкенте днем ожидается 3-5 градусов тепла. В Каракалпакстане, Хорезмской области и в Ферганской долине - 0-5 градусов выше нуля.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и в горных районах республики днем 2-7 тепла.А вот в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 5-10 градусов выше нуля.

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2022

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