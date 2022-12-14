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https://uz.sputniknews.ru/20221214/sreda-obeschaet-byt-teploy---prognoz-uzgidrometa-30720532.html
Среда обещает быть теплой - прогноз Узгидромета
Среда обещает быть теплой - прогноз Узгидромета
Синоптики обещают теплую погоду, без осадков и предупреждают о лавинной опасности по горным районам.
2022-12-14T07:56+0500
2022-12-14T07:56+0500
общество
тепло
опасность
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В среду, 14 декабря, температура по Узбекистану не опустится ниже нуля, следует из прогноза синоптиков. А в некоторых областях и вовсе станет весенней.При этом будет преобладать переменная облачность, без осадков. По горным районам — лавиноопасно.В Ташкенте днем ожидается 3-5 градусов тепла. В Каракалпакстане, Хорезмской области и в Ферганской долине - 0-5 градусов выше нуля.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и в горных районах республики днем 2-7 тепла.А вот в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 5-10 градусов выше нуля.
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какая погода 14 декабря среда будет тепло синоптики прогноз погоды без осадков лавинная опасность горные районы
какая погода 14 декабря среда будет тепло синоптики прогноз погоды без осадков лавинная опасность горные районы

Среда обещает быть теплой - прогноз Узгидромета

07:56 14.12.2022
© Sputnik/Рамиз БахтияровПоследние дни осени в Узбекистане.
Последние дни осени в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Синоптики обещают теплую погоду, без осадков и предупреждают о лавинной опасности по горным районам.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В среду, 14 декабря, температура по Узбекистану не опустится ниже нуля, следует из прогноза синоптиков. А в некоторых областях и вовсе станет весенней.
При этом будет преобладать переменная облачность, без осадков. По горным районам — лавиноопасно.
В Ташкенте днем ожидается 3-5 градусов тепла. В Каракалпакстане, Хорезмской области и в Ферганской долине - 0-5 градусов выше нуля.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и в горных районах республики днем 2-7 тепла.
А вот в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 5-10 градусов выше нуля.
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