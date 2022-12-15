https://uz.sputniknews.ru/20221215/30775887.html

Чем кардамон полезен для организма

Чем кардамон полезен для организма

Кардамон – изысканная согревающая специя с приятным вкусом и ароматом. Кардамон содержит витамин С, кальций, магний, калий, фосфор, пищевые волокна и является прекрасным средством не только от простуды.

2022-12-15T22:00+0500

2022-12-15T22:00+0500

2022-12-15T22:00+0500

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Врач-диетолог, эндокринолог Мария Навицкая рассказала Sputnik Беларусь о полезных свойствах кардамона.Средство от простудыПо словам специалиста, полезные свойства кардамона обусловлены содержащимся в нем эфирным маслом, которое обладает местнораздражающим действием. Это очень актуально в осенне-зимний период, потому что эфирное масло кардамона обладает способностью сужать сосуды и убирать отек, что отлично помогает справиться с насморком при простуде."Поэтому добавление пряности в чай или кофе будет как нельзя кстати холодными вечерами. К слову, согревающее действие кардамона будет благотворно влиять на организм не только при простуде, но и в здоровом состоянии, а значит, вероятность заболеть будет меньше", - рекомендует врач.Прекрасный антисептик и антидепрессантАромат масла действует на организм расслабляюще, способствует снятию стресса и улучшению настроения. Для многих запах кардамона на бессознательном уровне ассоциируется с теплом, уютом и комфортом.По словам эксперта, эфирное масло кардамона является прекрасным антисептиком и помогает, к примеру, поддержанию здоровью полости рта, препятствует размножению бактерий и уменьшает неприятный запах. Например, в Индии масло кардамона добавляют в зубные пасты и жевательные резинки вместо мяты. Также при регулярном использовании кардамон способен поддерживать постоянный уровень артериального давления.Часто мы ищем "волшебную" таблетку от всего и пренебрегаем такими простыми вещами, как ароматерапия, и поступаем опрометчиво. Эфирное масло кардамона – натуральное средство, которое способно уменьшить уровень стресса, выровнять эмоциональный фон, нормализовать сон и, в конечном итоге, сделать нас здоровее, а это, согласитесь, не мало.Достаточно одной ложкиКардамон – специя, которая плохо хранится. К примеру, хранить кардамон в молотом виде практически бессмысленно, потому что эфирное масло, которое придает вкус и аромат пряности, очень быстро улетучиваются. Поэтому хранить кардамон лучше в стручках и молоть небольшими порциями для того, чтобы использовать пряность свежей, когда все полезные свойства раскрыты максимально.Кардамон можно добавлять в чай и кофе – аромат напитков станет более выраженным и порадует приятным согревающим вкусом. Хорош кардамон и для использования в выпечке."Однако, как и с любой специей, с кардамоном следует быть осторожным. За счет специфического действия эфирного масла пряность может вызывать достаточно агрессивные местные реакции – ожог слизистой и аллергию. Для того, чтобы избежать таких неприятных последствий, стоит соблюдать меру и употреблять не более чайной ложки в стручках либо не более половины чайной ложки молотого кардамона в день", - заключает Мария Навицкая.Читайте также: Как хурма помогает организму осенью

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