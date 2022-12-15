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https://uz.sputniknews.ru/20221215/po-porucheniyu-prezidenta-zarplata-voditeley-avtobusov-vyrosla-vdvoe-30764608.html
По поручению президента зарплата водителей автобусов выросла вдвое
По поручению президента зарплата водителей автобусов выросла вдвое
Шавкат Мирзиёев распорядился поднять зарплату водителям общественного транспорта во время посещения автобусного парка 13 декабря.
2022-12-15T16:00+0500
2022-12-15T16:00+0500
общество
транспорт
зарплата
водители
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Водители автобусов в Ташкенте с декабря будут получать не менее 5-6 млн сумов. Заработная плата водителей удвоили по поручению президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Напомним, президент Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №18 АО "Тошшахартрансхизмат" 13 декабря.Президент поручил предприятию перейти на усиленный режим работы и выпустить на наиболее востребованные маршруты дополнительные автобусы. Недостающие машины можно будет взять у частных предприятий – государство будет субсидировать часть их расходов.Сотрудники ДПС должны принять более активные меры для обеспечения приоритетного движения автобусов.Кроме того, глава государства поручил повысить заработную плату водителям автобусов. Результатом стало двукратное повышение заработной платы сообщили на предприятииюКак отмечают в пресс-службе, в 2022 году для города закупили и ввели в эксплуатацию 277 автобусов и электробусов. В столице разработали новую систему движения общественного транспорта, состоящую из 167 маршрутов, а систему контроля и оплаты цифровизировали.
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водители общественный транспорт зарплата ташкент узбекистан президент шавкат мирзиёев поручение
водители общественный транспорт зарплата ташкент узбекистан президент шавкат мирзиёев поручение

По поручению президента зарплата водителей автобусов выросла вдвое

16:00 15.12.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаАвтобусный парк №18 акционерного общества "Тошшахартрансхизмат".
Автобусный парк №18 акционерного общества Тошшахартрансхизмат. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев распорядился поднять зарплату водителям общественного транспорта во время посещения автобусного парка 13 декабря.
ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Водители автобусов в Ташкенте с декабря будут получать не менее 5-6 млн сумов. Заработная плата водителей удвоили по поручению президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
Напомним, президент Шавкат Мирзиёев посетил автобусный парк №18 АО "Тошшахартрансхизмат" 13 декабря.
Президент поручил предприятию перейти на усиленный режим работы и выпустить на наиболее востребованные маршруты дополнительные автобусы. Недостающие машины можно будет взять у частных предприятий – государство будет субсидировать часть их расходов.
Сотрудники ДПС должны принять более активные меры для обеспечения приоритетного движения автобусов.
Кроме того, глава государства поручил повысить заработную плату водителям автобусов. Результатом стало двукратное повышение заработной платы сообщили на предприятиию
Как отмечают в пресс-службе, в 2022 году для города закупили и ввели в эксплуатацию 277 автобусов и электробусов. В столице разработали новую систему движения общественного транспорта, состоящую из 167 маршрутов, а систему контроля и оплаты цифровизировали.
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