https://uz.sputniknews.ru/20221215/samyy-massirovannyy-udar-s-2014-goda---mer-donetska-o-novyx-obstrelax---video-30763427.html

"Самый массированный удар с 2014 года" - мэр Донецка о новых обстрелах - видео.

"Самый массированный удар с 2014 года" - мэр Донецка о новых обстрелах - видео.

ВСУ продолжают обстреливать новые российские территории, бьют по жилым домам и социальным объектам.

2022-12-15T15:07+0500

2022-12-15T15:07+0500

2022-12-15T15:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

обстрел

россия

украина

донбасс

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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Утренний обстрел Донецка украинскими войсками стал самым массированным за восемь лет, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.По словам Кулемзина, есть попадания в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, возле железнодорожной больницы и студгородка.Повреждены детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ, студенческая больница.Информация о пострадавших уточняется.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 07:00 украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".В 08:02 ВСУ снова обстреляли Киевский район тремя снарядами натовского калибра 155 миллиметров.Обстрелы продолжаются. Около полудня ВСУ в течение получаса обстреляли четыре населенных пункта: Горловку и поселки Пантелеймоновка, Зайцево и Красный Партизан, выпустив 19 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в 11.10 и 11.30 было выпущено 11 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке и Зайцево, а в 11.45 – три мины калибром 120 миллиметров по поселку Красный Партизан. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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