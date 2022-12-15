https://uz.sputniknews.ru/20221215/stalo-izvestno-kogda-zakonchatsya-otklyucheniya-sveta-v-tashkente-30750340.html
Стало известно, когда закончатся отключения света в Ташкенте
Стало известно, когда закончатся отключения света в Ташкенте
Двухчасовые плановые отключения электричества ввели в столице из-за похолодания и повышенного потребления. 15.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-15T07:52+0500
2022-12-15T07:52+0500
2022-12-15T08:58+0500
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электричество
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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Двухчасовые ограничения на подачу электроэнергии в Ташкенте действуют до 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городского филиала АО "Ҳудудий электр тармоқлари".Компания напомнила, что в любой проблемной ситуации с подачей электроэнергии можно позвонить на короткий номер 1154 или связаться с администратором канала связи (@HET_admin в Telegram) с АО "Ҳудудий электр тармоқлари".Напомним, ранее в целях экономии электроэнергии в республике был опубликован график 2-часовых плановых отключений.Читайте также: Подробный график отключений электричества в районах Ташкента
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узбекистан, ташкент, электричество
узбекистан, ташкент, электричество
Стало известно, когда закончатся отключения света в Ташкенте
07:52 15.12.2022 (обновлено: 08:58 15.12.2022)
Двухчасовые плановые отключения электричества ввели в столице из-за похолодания и повышенного потребления.
ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik.
Двухчасовые ограничения на подачу электроэнергии в Ташкенте действуют до 16 декабря. Об этом сообщает
пресс-служба городского филиала АО "Ҳудудий электр тармоқлари".
"Краткосрочные ограничения на поставки электроэнергии, ранее объявленные в столичных регионах по согласованию с районными хокимиятами, в целях выполнения установленного потребительского порога по Ташкенту в периоды похолодания температуры воздуха и высокого потребления, а также для предотвращения остановки технологических процессов в производстве, поддержания баланса производства и потребления электроэнергии и устранения нерегулярных перебоев в снабжении, будут также действовать 14, 15 и 16 декабря", — говорится в сообщении.
Компания напомнила, что в любой проблемной ситуации с подачей электроэнергии можно позвонить на короткий номер 1154 или связаться с администратором канала связи (@HET_admin в Telegram) с АО "Ҳудудий электр тармоқлари".
Напомним, ранее в целях экономии электроэнергии в республике был опубликован график 2-часовых плановых отключений.