https://uz.sputniknews.ru/20221215/stalo-izvestno-kogda-zakonchatsya-otklyucheniya-sveta-v-tashkente-30750340.html

Стало известно, когда закончатся отключения света в Ташкенте

Стало известно, когда закончатся отключения света в Ташкенте

Двухчасовые плановые отключения электричества ввели в столице из-за похолодания и повышенного потребления. 15.12.2022, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

ташкент

электричество

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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Двухчасовые ограничения на подачу электроэнергии в Ташкенте действуют до 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городского филиала АО "Ҳудудий электр тармоқлари".Компания напомнила, что в любой проблемной ситуации с подачей электроэнергии можно позвонить на короткий номер 1154 или связаться с администратором канала связи (@HET_admin в Telegram) с АО "Ҳудудий электр тармоқлари".Напомним, ранее в целях экономии электроэнергии в республике был опубликован график 2-часовых плановых отключений.Читайте также: Подробный график отключений электричества в районах Ташкента

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