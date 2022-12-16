https://uz.sputniknews.ru/20221216/delegatsiya-omskoy-oblasti-priexala-v-djizak-30786261.html
Делегация Омской области приехала в Джизак
Делегация Омской области приехала в Джизак
Гости во главе с губернатором Александром Бурковым посетила промышленные предприятия и IT Park.
2022-12-16T12:37+0500
2022-12-16T12:37+0500
2022-12-16T12:57+0500
общество
россия
джизакская область
визит
делегация
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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Делегация Омской области побывала в Джизаке. В ходе двухдневного визита гости во главе с губернатором Александром Бурковым посетила ряд промышленных предприятий области, сообщает пресс-служба хокимията Джизакской области.В ходе встречи с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым, Александр Бурков озвучил готовность российской стороны реализовывать совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и сельском хозяйстве.Гости ознакомились с работой филиала IT Park Джизакской области, а также побывали в ОЭЗ "Джизак", где посетили ООО "АДМ Джизак", ООО "Джизак Кентэкс", ООО "БМБ-НРЦ Агрологистика", ООО "Бону Свитс", получили информацию и познакомились с продукцией этих предприятий.В администрации особой экономической зоны "Джизак" прошел бизнес-форум и встречи в формате В2В между предпринимателями Джизакской и Омской областей.
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узбекистан джизакская область россия омская область губернатор александр бурков хоким эргаш салиев
узбекистан джизакская область россия омская область губернатор александр бурков хоким эргаш салиев
Делегация Омской области приехала в Джизак
12:37 16.12.2022 (обновлено: 12:57 16.12.2022)
Гости во главе с губернатором Александром Бурковым посетила промышленные предприятия и IT Park.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik.
Делегация Омской области побывала в Джизаке. В ходе двухдневного визита гости во главе с губернатором Александром Бурковым посетила ряд промышленных предприятий области, сообщает
пресс-служба хокимията Джизакской области.
В ходе встречи с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым, Александр Бурков озвучил готовность российской стороны реализовывать совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и сельском хозяйстве.
Гости ознакомились с работой филиала IT Park Джизакской области, а также побывали в ОЭЗ "Джизак", где посетили ООО "АДМ Джизак", ООО "Джизак Кентэкс", ООО "БМБ-НРЦ Агрологистика", ООО "Бону Свитс", получили информацию и познакомились с продукцией этих предприятий.
В администрации особой экономической зоны "Джизак" прошел бизнес-форум и встречи в формате В2В между предпринимателями Джизакской и Омской областей.