https://uz.sputniknews.ru/20221216/delegatsiya-omskoy-oblasti-priexala-v-djizak-30786261.html

Делегация Омской области приехала в Джизак

Делегация Омской области приехала в Джизак

Гости во главе с губернатором Александром Бурковым посетила промышленные предприятия и IT Park.

2022-12-16T12:37+0500

2022-12-16T12:37+0500

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общество

россия

джизакская область

визит

делегация

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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Делегация Омской области побывала в Джизаке. В ходе двухдневного визита гости во главе с губернатором Александром Бурковым посетила ряд промышленных предприятий области, сообщает пресс-служба хокимията Джизакской области.В ходе встречи с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым, Александр Бурков озвучил готовность российской стороны реализовывать совместные проекты в машиностроении, химической промышленности и сельском хозяйстве.Гости ознакомились с работой филиала IT Park Джизакской области, а также побывали в ОЭЗ "Джизак", где посетили ООО "АДМ Джизак", ООО "Джизак Кентэкс", ООО "БМБ-НРЦ Агрологистика", ООО "Бону Свитс", получили информацию и познакомились с продукцией этих предприятий.В администрации особой экономической зоны "Джизак" прошел бизнес-форум и встречи в формате В2В между предпринимателями Джизакской и Омской областей.

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