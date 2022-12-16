https://uz.sputniknews.ru/20221216/na-gosslujbu-prinyali-bolee-18-tys-vypusknikov-vuzov-30793907.html

На госслужбу приняли более 18 тыс. выпускников вузов

На госслужбу приняли более 18 тыс. выпускников вузов

Всего в конкурсах на вакансии в государственных органах приняли участие 1,2 млн кандидатов.

2022-12-16T17:33+0500

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. На государственную службу за год приняли 18 272 выпускника высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития государственных услуг.К единому открытому порталу вакансий государственных гражданских служащих подключены 78 министерств и ведомств, 208 районных и городских хокимиятов. В 2022 году они объявляли конкурс на вакантные должности 103 406 раз.В конкурсах приняли участие 1,2 млн кандидатов. Около 45 тыс. из них были приняли на государственную службу.Анализ состава победителей конкурсов показал, что 18 272 (43%) принятых на работу окончили вуз в последние пять лет.На госслужбу поступили выпускники следующих вузов:Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" - 840 человек;При этом из общего числа кандидатов более 73 тысяч во время тестового задания не смогли набрать достаточного количества баллов для поступления на госслужбу.

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