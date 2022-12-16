https://uz.sputniknews.ru/20221216/radikalnye-mery-ssha-poshli-na-otchayannyy-shag-radi-ukrainy-30778114.html

"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины

"Радикальные меры". США пошли на отчаянный шаг ради Украины

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские власти хотят поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

2022-12-16T09:34+0500

2022-12-16T09:34+0500

2022-12-16T09:34+0500

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оружие

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Ранее Белый дом на это не решался. Способно ли такое оружие изменить баланс сил на поле боя — в материале РИА Новости.Закрыть небоЕще в ноябре Пентагон заявлял, что не собирается отправлять Patriot Киеву. Теперь же в американском военном ведомстве выразились менее определенно: "Пока нам нечего анонсировать".Как отмечает телеканал, решение должны одобрить министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден.О поставках систем ПВО сообщили и во Франции. Глава МИД Катрин Колонна не уточнила, о чем именно идет речь. Однако в конце ноября стало известно, что ВСУ уже получили от Парижа два зенитно-ракетных комплекса Crotale.Во время недавнего визита в Вашингтон Эммануэль Макрон пообещал Байдену и впредь поддерживать Украину."Дорогое удовольствие"Британский военный портал Jane’s утверждает, что речь идет всего об одной батарее Patriot PAC-3 с четырьмя пусковыми установками, каждая — с восемью ракетами. Как правило, прилагаются командный пункт, радиолокационная станция и заряжающие машины.PAC-3 — наиболее современная модификация, но и ее приняли на вооружение еще в 2001-м. Вероятность поражения самолета одним выстрелом очень высокая — 80-90 процентов, тактической ракеты — 60-80. Цель может двигаться со скоростью до 1600 метров в секунду на высоте до 15 километров и расстоянии до 20 километров.Конечно, усиление значительное. Но есть проблемы. Главная — стоимость. Даже батарея более старых PAC-2 обходится в миллиард долларов, а каждая ракета стоит миллион.Еще в 2017-м это бурно обсуждали в американских СМИ. На съезде Ассоциации армии США генерал Дэвид Перкинс рассказал об опыте применения установок "одним из ближайших союзников"."Они сбили квадрокоптер, который на "Амазоне" продается за 200 долларов. Дрон, конечно, не имел шансов против Patriot и его ракеты за три миллиона. <…> Но я не уверен, что это разумно с экономической точки зрения", — возмущался офицер.Дополнительные трудностиГенерал в отставке Марк Хертлинг указывает, что Patriot требует очень долгой подготовки персонала."Если не было продолжительного секретного обучения, то ЗРК все равно не появятся на поле боя. Для этого нужны месяцы", — написал он в Twitter.Также он развеял тиражируемые прессой сведения, будто для управления комплексом нужна команда "всего из трех человек".Эксперты отмечают: американские системы способны защитить отдельные объекты на Украине. Однако полностью закрыть небо — чего хотят в Киеве — не получится.К тому же по техническим параметрам американские ЗРК очень близки к С-300. "А наши войска умеют противодействовать таким системам", — добавляет он.Но тонкости и отличия предстоит узнать на практике. Прецеденты есть: российская ПВО смогла приспособиться даже к хваленым HIMARS, которые в Киеве называют "оружием победы".

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