https://uz.sputniknews.ru/20221216/raximov-nujna-li-stranam-shos-edinaya-valyuta---video-30797519.html
Рахимов: нужна ли странам ШОС единая валюта - видео
Рахимов: нужна ли странам ШОС единая валюта - видео
Эксперт Валдайского клуба, экономист Кубат Рахимов в интервью Sputnik рассуждает о железнодорожном маршруте Китай-Кыргызстан-Узбекистан и возможном введении единой валюты ШОС.
2022-12-16T20:39+0500
2022-12-16T20:39+0500
2022-12-16T20:39+0500
видео
шос
еаэс
дискуссионный клуб "валдай"
валюта
интервью
мнение эксперта
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На днях в Санкт-Петербурге прошла XIII Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Известно, что Россия наращивает сотрудничество с государствами Азии, включая Узбекистан. В том числе развиваются транспортно-логистические и финансовые системы.Насколько маршрут Китай - Кыргызстан - Узбекистан выгоден России и странам ЕАЭС? Возможно ли ввести единую валюту ШОС? Какие перспективы развития цифрового рубля и юаня? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik Узбекистан Алине Ниязбакиевой ответил эксперт Валдайского клуба, экономист Кубат Рахимов. Подробнее - в нашем видео.
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видео дискуссионный клуб "валдай" экономист единая валюта железная дорога китай-кыргызстан-узбекистан транспортный маршрут
видео дискуссионный клуб "валдай" экономист единая валюта железная дорога китай-кыргызстан-узбекистан транспортный маршрут
Рахимов: нужна ли странам ШОС единая валюта - видео
Эксперт Валдайского клуба, экономист Кубат Рахимов в интервью Sputnik рассуждает о транспортном маршруте Китай-Кыргызстан-Узбекистан и возможном введении единой валюты ШОС.
На днях в Санкт-Петербурге прошла XIII Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Известно, что Россия наращивает сотрудничество с государствами Азии, включая Узбекистан. В том числе развиваются транспортно-логистические и финансовые системы.
Насколько маршрут Китай - Кыргызстан - Узбекистан выгоден России и странам ЕАЭС? Возможно ли ввести единую валюту ШОС? Какие перспективы развития цифрового рубля и юаня? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik Узбекистан Алине Ниязбакиевой ответил эксперт Валдайского клуба, экономист Кубат Рахимов. Подробнее - в нашем видео.