https://uz.sputniknews.ru/20221216/raximov-nujna-li-stranam-shos-edinaya-valyuta---video-30797519.html

Рахимов: нужна ли странам ШОС единая валюта - видео

Рахимов: нужна ли странам ШОС единая валюта - видео

Эксперт Валдайского клуба, экономист Кубат Рахимов в интервью Sputnik рассуждает о железнодорожном маршруте Китай-Кыргызстан-Узбекистан и возможном введении единой валюты ШОС.

2022-12-16T20:39+0500

2022-12-16T20:39+0500

2022-12-16T20:39+0500

видео

шос

еаэс

дискуссионный клуб "валдай"

валюта

интервью

мнение эксперта

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На днях в Санкт-Петербурге прошла XIII Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Известно, что Россия наращивает сотрудничество с государствами Азии, включая Узбекистан. В том числе развиваются транспортно-логистические и финансовые системы.Насколько маршрут Китай - Кыргызстан - Узбекистан выгоден России и странам ЕАЭС? Возможно ли ввести единую валюту ШОС? Какие перспективы развития цифрового рубля и юаня? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik Узбекистан Алине Ниязбакиевой ответил эксперт Валдайского клуба, экономист Кубат Рахимов. Подробнее - в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

видео дискуссионный клуб "валдай" экономист единая валюта железная дорога китай-кыргызстан-узбекистан транспортный маршрут