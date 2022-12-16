https://uz.sputniknews.ru/20221216/v-parke-yangi-uzbekiston-startovala-novogodnyaya-programma-30776497.html

В парке "Янги Узбекистон" стартовала новогодняя программа

В парке "Янги Узбекистон" стартовала новогодняя программа

Парк вновь открыт для посещения, малышей ждет ряд развлекательных мероприятий.

2022-12-16T07:47+0500

2022-12-16T07:47+0500

2022-12-16T07:47+0500

культура

парк

новый год в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Парк "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан") вновь открыт для посещения. В парке стартовали новогодние мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации парка.В ближайшие выходные, 17-18 декабря, в зоне "Карнавал" пройдут первые развлекательные мероприятия для самых маленьких.Напомним, с 5 декабря парк был временно закрыт на реконструкцию. Комплекс "Истиклол" в парке "Янги Узбекистон" также был временно закрыт в связи с подготовкой к новогодним праздникам.Читайте также: Сколько стоит нарядить ёлку в Ташкенте — инфографика

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