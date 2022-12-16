https://uz.sputniknews.ru/20221216/zadolgo-do-sanktsiy-pochemu-rossiya-12-let-naraschivaet-kontakty-so-stranami-azii-30798295.html

Задолго до санкций: почему Россия 12 лет наращивает контакты со странами Азии

Задолго до санкций: почему Россия 12 лет наращивает контакты со странами Азии

Сотрудничество с азиатскими странами, включая Узбекистан, для России обладает большим потенциалом. Такое мнение высказали эксперты дискуссионного клуба "Валдай" на Азиатской конференции в Санкт-Петербурге.

2022-12-16T21:21+0500

2022-12-16T21:21+0500

2022-12-16T21:21+0500

россия

дискуссионный клуб "валдай"

россия

азия

узбекистан

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"Поворот России на Восток" - излюбленная фраза во всех статьях, посвященных отношениям РФ с азиатскими странами, и именно эту тенденцию обсудили на недавней Азиатской конференции клуба "Валдай" в Санкт-Петербурге.Каким сферам сотрудничества Россия и государства Азии будут уделять особо пристальное внимание – читайте в нашем обзоре.Не только выбор, но и необходимостьМеждународный дискуссионный клуб "Валдай" был образован в 2004 году, и до сегодняшнего дня в его мероприятиях участвовали более тысячи авторитетных политологов из 85 стран мира. Многие из них обсуждали перспективу развития стран Азии, в частности, Центральной и Южной. К примеру, недавно клуб выпустил исследование под названием "Мир без сверхдержав", авторы которого считают, что Узбекистан благодаря своей гибкости в ближайшем будущем станет державой среднего масштаба вместе с Турцией, Саудовской Аравией, Вьетнамом, Южной Кореей и другими странами.В своих публикациях эксперты клуба также доказывают: в СМИ часто пишут, что Россия сделала пресловутый разворот на Восток из-за санкционного давления, однако это не так.Рост интереса к России со стороны азиатских стран фиксирует и директор по научной работе клуба Федор Лукьянов. "Такого отклика еще не было… Объективно говоря, все хотят в Азии понять, как меняется Россия и как меняется ее место в мире", - объясняет он.Азия как надежный локомотив ростаКогда мы говорим об усилении сотрудничества России и Азии, первым делом вспоминается Китай, с которым на сегодняшний день Россию объединяет совпадение взглядов и интересов в сфере международной политики – на прошедшем Самаркандском саммите ШОС Китай и Россия неоднократно говорили о готовности сотрудничать друг с другом и в дальнейшем.Однако, кроме КНР, Россия активно развивает отношения с Ираном и Пакистаном, Вьетнамом и Индией, а также, безусловно, со странами Центральной Азии, с которыми ее связывает общее историческое прошлое. Все страны Азии разные по методам развития экономики, политическому устройству, языковому пространству, но все они демонстрируют устойчивый темп развития.И в самом деле: если сосредоточиться только на Узбекистане, мы увидим, что за тридцать лет после распада СССР, несмотря на кризис 1990-х и реформы, через которые пришлось пройти республике, численность ее населения выросла более чем на 15 млн человек, развивается промышленность. В силу региональной близости России и Узбекистану выгодно развивать совместные проекты, к числу которых относятся 2,7 тысяч предприятий с российским капиталом, действующие на территории республики.Объединяют Россию со странами Азии и различные международные организации – в рамках ближнего зарубежья это прежде всего СНГ и ШОС. Последний международный институт, к слову, тоже за последние годы показывает значительное усиление своего влияния.Как считает один из экспертов Валдайского клуба, индийский ученый Панкаж Джха, все эти тенденции неслучайны. Азия обеспечивает 60% мирового населения, что делает регион перспективным и в плане торговли, и в плане поставок рабочей силы.Чем привлекательна РоссияИными словами, Азия обладает достаточным потенциалом и ресурсами, в том числе человеческими, чтобы запускать масштабные международные проекты. Однако для этого Азии нужны инвестиции, напоминает Панкаж Джха.Между тем, по состоянию на прошлый год, суммарный объем российских инвестиций в Центральной Азии составляет около $50 млрд, на Узбекистан из этой суммы приходится порядка $10 млрд, причем Россия показывает, что намерена сохранять свое присутствие в регионе и дальше. Неудивительно, что другие страны Азии заинтересованы в столь стабильном инвесторе.Интересна Россия для азиатских стран и как источник продовольственных поставок, и как энергетическая столица мира, подчеркивает другой индийский эксперт Рам Мадхав Варанаси.Напомним, Россия играет важную роль в проекте строительства первой АЭС в Узбекистане, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2023 год. Кроме этого, Узбекистан и Россия будут сотрудничать в проектах, связанных с самым мощным научно-исследовательским реактором в мире – МБИР. На нем страны будут вместе проводить исследования в области ядерной физики. Недавно техзадание на строительство АЭС малой мощности с Россией подписал и Кыргызстан, чтобы сократить дефицит энергии в стране.

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