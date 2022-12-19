https://uz.sputniknews.ru/20221219/ameriku-razryvaet-mejdu-progressivnoy-povestkoy-i-realnym-mirom-30865972.html

Америку разрывает между прогрессивной повесткой и реальным миром

Америку разрывает между прогрессивной повесткой и реальным миром

Выиграв промежуточные выборы, американские правые времени не теряли. Полным ходом идет битва за соцсети — важный инструмент глобального и внутриамериканского... 19.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-19T14:09+0500

2022-12-19T14:09+0500

2022-12-19T14:13+0500

колумнисты

сша

демократия

соцсети

социальная сеть

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Активно вытесняется из американского инфополя TikTok — только что сенат запретил пользоваться им госслужащим на рабочих девайсах, пишет колумнист РИА Новости.Республиканцы утверждают, что китайская соцсеть следит за американскими гражданами, но совершенно очевидно, что дело не в китайцах, а в том, что их не устраивает левацкий уклон соцсети. Они планируют полностью импортозаместить самую популярную у американской молодежи интернет-платформу.Параллельно новый владелец Twitter Илон Маск проводит чистки, увольняя тысячи сотрудников. В процессе выясняются поразительные вещи. Полтора миллиарда аккаунтов были заброшенными — сейчас они ждут очереди на удаление. Еще минимум 20 процентов, по мнению Маска, — липовые пользователи, просто спам-боты. При этом весной этого года компания заявила, что всего у нее 1,3 миллиарда аккаунтов. Не сходится как-то, не правда ли? Невольно возникает вопрос, а сколько же там в соцсети настоящих живых людей. Джоан Роулинг да Канье Уэст, а кто еще-то?В Twitter царила совершенно обезумевшая леволиберальная цензура — аккаунты пользователей блокировали за любую ерунду, по доносам недоброжелателей или просто потому, что так захотела левая нога либерального сотрудника.Вишенка на торте — последнее разоблачение политики Twitter. Соцсеть была таким важным инструментом управления для правящей Демпартии США, что та вовсю использовала силовиков для ее контроля. Агенты ФБР прямо диктовали сотрудникам Twitter, какой контент показывать, а какой блокировать.Переписка силовиков и сотрудников самой демократической соцсети в мире выложена в открытый доступ. Она оставляет просто сюрреалистическое впечатление. "Привет, контакты в Twitter! ФБР Сан-Франциско уведомляет вас, что нижеупомянутые аккаунты нарушают, похоже, правила политики Twitter..." Ну и так далее.Возникает странное дежавю. Пока конспирологи трепались про "цифровой концлагерь", который неизвестные отцы построят нам в далеком будущем, он был построен прямо на наших глазах — в виде американских соцсетей.При этом национальным правительствам хоть как-то регулировать деятельность этих соцсетей возбранялось. Ну, там же "свобода". Это, мол, частные компании, нельзя лезть со своим уставом в чужой монастырь — вы все помните эту риторику. А теперь вот наглядно выясняется, что "свобода" была концлагерем, выстроенным Демпартией США, порядок в котором поддерживали сотрудники ФБР на зарплате.Вот тут самая суть борьбы с леволиберальной повесточкой. Это не просто идейное сражение американских реднеков и хипстеров. Это схватка за инструменты влияния, за политические институты, за тех же силовиков и, конечно же, за огромные деньги. Пока мы тут готовимся отмечать Новый год, американцы давно уже живут в предвыборном цикле — 2024, и сейчас, борясь за власть, республиканцы пытаются осуществить свой правый поворот. Им нужно срочно перехватить бразды правления, иначе им нипочем не протолкнуть в Белый дом своего кандидата.В этом плане очень интересно посмотреть, какие инициативы на местах осуществляют республиканские губернаторы. Получив мандат доверия от избирателей, они прежде всего расправляются с вокизмом (woke) — до одури всем надоевшей леволиберальной "озабоченностью". Вокизм — это про права меньшинств и политкорректность, про глобальное потепление и углеродный след. Вся эта идеология откровенно заточена против народных масс — народ требуется застыдить и завиноватить, чтобы он непрестанно платил и каялся, меньше зарабатывал, меньше ел, хуже и меньше жил на свете.Еще летом республиканские штаты подвинули вокистов, практически запретив или строго ограничив аборты. Еще раньше в них запретили преподавать в школах "критическую расовую теорию", по которой выходило, что белые американцы пожизненно должны своим черным согражданам. Параллельно ограничивался спорт для трансгендеров, запрещались ЛГБТ-мероприятия в школах.А сейчас власти республиканских штатов добрались до святого. Вокизм расцвел отнюдь не на пустом месте: а давайте, типа, поборемся за права братьев наших меньших. У этой идеологии есть мощные спонсоры и выгодополучатели. Прежде всего это транснациональные корпорации Blackrock и Vanguard. Они вкладываются в разные компании по всему земному шару и на сегодняшний день контролируют активы на триллионы долларов.Границы их власти определить трудно. Перефразируя Бабеля, можно задаться вопросом: где кончается Blackrock и начинается вашингтонский режим? Но ответа на него не существует. Не будем предаваться домыслам о коррупционных связях, однако объективно у владельцев Blackrock достаточно денег, чтобы на корню скупить всех политиков обеих Америк и Европы в придачу.Инвестируя в разные фирмы, Blackrock шантажирует те сбрасыванием их акций, если они не будут следовать в русле повесточки. Именно такие транснациональные корпорации разработали политику "устойчивого развития" и заявили, что не будут вкладывать в бизнесы, которые не соответствуют показателям ESG (экологического, социального и корпоративного управления). Согласно этим показателям, компании должны минимизировать свой углеродный след — что бы это ни значило, а также вводить в состав правления представителей разного рода меньшинств, в том числе и сексуальных.То есть если фирма суперприбыльна, но в ее правлении нет, к примеру, гея, то критериям ESG она не соответствует. А если гей есть, то внезапно ей могут насчитать такой углеродный след, что тоже — прощай, инвестиции. Эту же политику Blackrock пытается навязывать не только частным компаниям или банкам, но и отдельным штатам, а также, к примеру, пенсионным фондам США.Однако очень быстро простые американцы, которые массово и несут свои накопления в пенсионные фонды, заметили, что ESG-инвестиции дьявольски неприбыльны. Гораздо выгоднее купить акции, к примеру, американской нефтянки, наплевав на ее углеродный след. Республиканские политики взялись за эту тему и накопали много интересного."Если компания пытается соответствовать всем требованиям (ESG), <…> то рост ее акций будет крайне слабым, на уровне двух-трех процентов. Для каждого американца, инвестирующего на протяжении 40-50 лет, вкладываться в них означает потерю миллионов долларов в течение жизни и резкое снижение уровня жизни," — констатирует генпрокурор штата Техас Кен Пакстон.Политический аналитик Майкл Рейган, кстати, сын президента Рейгана, подмечает забавную вещь: самый высокий уровень соответствия стандартам ESG сегодня — знаете, у каких стран? Нет, не у США, не у Швейцарии. Например, 98,1 из 100 набрала Шри-Ланка, а 99 из 100 — Гаити. То есть рекордсмены по устойчивому развитию — это абсолютно нищие государства, оба в долгах как в шелках, и в обоих оголодавшее население регулярно устраивает бунты.И вот Джон Шредер, казначей глубоко консервативной Луизианы, изымает почти миллиард долларов инвестиций штата из портфеля Blackrock. "Красный" штат Миссури отзывает инвестиций на полмиллиарда. А культовый губернатор Флориды республиканец Рон Десантис забирает у Blackrock два миллиарда и прямо запрещает вкладывать деньги штата в предприятия Blackrock и следовать политике ESG. "У нас в приоритете максимизация прибылей для налогоплательщиков и пенсионеров Флориды без учета идеологической повестки ESG", — говорится в постановлении руководства штата.Конечно, "ястребы" Демпартии обзывают республиканцев отсталыми консерваторами, ничего не понимающими в прогрессе. Однако нам из-за океана хорошо видна расчетливость "красных" политиков. На самом-то деле их традиционализм выглядит совершенно новаторски. Расчищая свои штаты от вокизма и ЛГБТ, прямо запрещая невыгодные инвестиции, они создают чрезвычайно привлекательные территории для иностранного бизнеса.Разорение Европы с помощью антироссийских санкций привело к тому, что многие европейские компании сейчас замерли на низком старте, готовясь к релокации в США. Но вот вопрос — в какие штаты они поедут?С одной стороны, демократические Калифорния и Нью-Йорк — это традиционные места силы для новых технологий. С другой стороны, если у владельца бизнеса и его сотрудников есть дети, им, вероятно, захочется растить их в более привычной и здоровой обстановке республиканских штатов, не рискуя тем, что на урок в школе заявится мужчина в женском платье и начнет пояснять за права ЛГБТ.А если еще руководство республиканских штатов пообещает им свободу от обременений ESG, тогда, почуяв прибыль, европейский капитал рванет именно туда. Тогда демократические Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния останутся со своими ESG и фейсбуком*, но уже без денег. Вокистская экономика не работает от слова "совсем": демократический Twitter с его несуществующими аккаунтами — тому пример. И как тогда демократам биться за Белый дом?Все это еще больше подпитывает раскол между "красными" и "синими" штатами — мало того что у них идейный раскол, у них теперь и совершенно по-разному выстроены экономики. У республиканцев — классический капитализм, у демократов — глобальная диктатура Blackrock и Vanguard. Посмотрим, кто кого поборет. И постараемся извлечь уроки из чужих ошибок.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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сша, демократия, соцсети, социальная сеть