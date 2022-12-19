https://uz.sputniknews.ru/20221219/general-mayor-fsb-zapasa-mixaylov-kak-rossiyskie-spetsslujby-predotvraschayut-terakty-30836985.html

Генерал-майор ФСБ запаса Михайлов: как российские спецслужбы предотвращают теракты?

Генерал-майор ФСБ запаса Михайлов: как российские спецслужбы предотвращают теракты?

Российские спецслужбы сегодня отходят от шаблонного мышления и проявляют гибкость и находчивость для обеспечения безопасности граждан.

2022-12-19T10:06+0500

2022-12-19T10:06+0500

2022-12-19T10:06+0500

видео

фсб россии

генерал

терракт

спецслужбы

россия

безопасность

граждане

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Поэтому им удается хорошо справляться со значительно повысившейся террористической и диверсионной активностью. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал генерал-майор ФСБ запаса, руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" Александр Михайлов. Как диверсанты готовят свои операции, чем спецслужбам может помочь гражданское общество и какую роль российские спецслужбы играют на международной арене, смотрите в нашем видео.

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генерал майор фсб в запасе михайлов как российские спецслужбы предотвращают теракты российские спецслужбы сегодня отходят от шаблонного мышления и проявляют гибкость и находчивость для обеспечения безопасности граждан