https://uz.sputniknews.ru/20221219/gensek-odkb-rasskazal-o-vzaimodeystvii-s-shos--podrobnosti-30870302.html
Генсек ОДКБ рассказал о взаимодействии с ШОС – подробности
Генсек ОДКБ рассказал о взаимодействии с ШОС – подробности
В понедельник в Москве прошла конференция генсека ОДКБ Станислава Зася.
2022-12-19T17:59+0500
2022-12-19T17:59+0500
2022-12-19T17:59+0500
политика
одкб
шос
москва
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Совместимость интересов СНГ, ОДКБ и ШОС, близость подходов ко многим актуальным международным проблемам дают возмжность перейти к налаживанию полномасштабного трехстороннего сотрудничества. Об этом Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня в Москве.Он также упомянул, что об этом шла речь во время трехсторонней встречи генсеков ШОС, ОДКБ и председателя исполкома СНГ в ноябре в Москве.Кроме этого, Зась заявил, что взаимодействие ОДКБ с ШОС является "хорошим основанием для укрепления сотрудничества".По словам Станислава Зася, в этом году он провел несколько встреч со своим коллегой по ШОС, в ходе которых выявились совпадения по многим подходам к обеспечению безопасности и по видению определенных шагов.ОДКБ готова к развитию диалога и с другими международными организациями, отметил он.
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генсек одкб рассказал о взаимодействии с шос подробности в понедельник в москве прошла конференция генсека одкб станислава зася
генсек одкб рассказал о взаимодействии с шос подробности в понедельник в москве прошла конференция генсека одкб станислава зася
Генсек ОДКБ рассказал о взаимодействии с ШОС – подробности
В понедельник в Москве прошла конференция генсека ОДКБ Станислава Зася.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Совместимость интересов СНГ, ОДКБ и ШОС, близость подходов ко многим актуальным международным проблемам дают возмжность перейти к налаживанию полномасштабного трехстороннего сотрудничества. Об этом Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня в Москве.
Он также упомянул, что об этом шла речь во время трехсторонней встречи генсеков ШОС, ОДКБ и председателя исполкома СНГ в ноябре в Москве.
Кроме этого, Зась заявил, что взаимодействие ОДКБ с ШОС является "хорошим основанием для укрепления сотрудничества".
По словам Станислава Зася, в этом году он провел несколько встреч со своим коллегой по ШОС, в ходе которых выявились совпадения по многим подходам к обеспечению безопасности и по видению определенных шагов.
“Это все хорошее основание для укрепления нашего взаимодействия. Более того, проявлена готовность к такому сотрудничеству. Это направление я бы выделил как одно из приоритетных”, - подчеркнул Зась.
ОДКБ готова к развитию диалога и с другими международными организациями, отметил он.