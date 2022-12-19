https://uz.sputniknews.ru/20221219/gensek-odkb-rasskazal-o-vzaimodeystvii-s-shos--podrobnosti-30870302.html

Генсек ОДКБ рассказал о взаимодействии с ШОС – подробности

Генсек ОДКБ рассказал о взаимодействии с ШОС – подробности

В понедельник в Москве прошла конференция генсека ОДКБ Станислава Зася.

2022-12-19T17:59+0500

2022-12-19T17:59+0500

2022-12-19T17:59+0500

политика

одкб

шос

москва

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Совместимость интересов СНГ, ОДКБ и ШОС, близость подходов ко многим актуальным международным проблемам дают возмжность перейти к налаживанию полномасштабного трехстороннего сотрудничества. Об этом Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня в Москве.Он также упомянул, что об этом шла речь во время трехсторонней встречи генсеков ШОС, ОДКБ и председателя исполкома СНГ в ноябре в Москве.Кроме этого, Зась заявил, что взаимодействие ОДКБ с ШОС является "хорошим основанием для укрепления сотрудничества".По словам Станислава Зася, в этом году он провел несколько встреч со своим коллегой по ШОС, в ходе которых выявились совпадения по многим подходам к обеспечению безопасности и по видению определенных шагов.ОДКБ готова к развитию диалога и с другими международными организациями, отметил он.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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генсек одкб рассказал о взаимодействии с шос подробности в понедельник в москве прошла конференция генсека одкб станислава зася