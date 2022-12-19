https://uz.sputniknews.ru/20221219/jyuri-premii-rt-dlya-voenkorov-vybralo-luchshie-reportaji-o-spetsoperatsii-30882426.html

Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации

Жюри премии RT для военкоров выбрало лучшие репортажи о спецоперации

Лучшие репортажи о спецоперации выбраны в рамках международной премии RT для военкоров 19.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-19T22:49+0500

2022-12-19T22:49+0500

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россия

жюри

премия

rt

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба - 2022, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, определило победителей, сообщает пресс-служба телеканала RT."Ими стали военные корреспонденты "Известий" и "Комсомольской правды", студии "ТОК" и новостного агентства "РИА Новости". Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) претендовали работы о военной спецоперации на Украине", - говорится в сообщении.В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (видео)" победил Валентин Трушнин (газета "Известия" / телеканал РЕН ТВ (Россия) с репортажем "Ад и рай в монастыре". Данная работа рассказывает о том, как под непрерывным обстрелом украинских силовиков проходила эвакуация мирных граждан из Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском (ДНР). Журналисты показали последствия артиллерийского удара — столбы черного дыма на территории обители и масштабные разрушения.В номинации "Лучшая работа из зоны конфликта (текст)" победил журналист Александр Коц (газета "Комсомольская правда" (Россия), с работой "Бои под Киевом: Гостомельские богатыри". Военкор отправился на позиции десантников, которые в первый день СВО высадились на аэродроме в Киевской области и в течение месяца держали оборону под обстрелами.В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (видео)" победу одержала Регина Орехова (студия "ТОК", медиагруппа "Россия сегодня" (Россия) с документальной лентой "Мирные". В работе рассказывается о жителях Мариуполя, которые столкнулись со смертью, голодом и лишениями, но не потеряли силу духа. Один из героев фильма — Миша — приехал в Мариуполь, чтобы найти свою невесту, связь с которой оборвалась после начала боевых действий.В номинации "Лучшая работа: гуманитарная миссия (текст)" победила Мария Марикян ("РИА Новости" (Россия) с работой "Они могут вернуться". Репортаж из города Попасная в ЛНР, который украинские силовики в ходе своего отступления подвергли жестоким обстрелам. Большинство домов здесь разрушены. Однако в Попасной остаются несколько десятков человек, не покинувших родной город. О том, как они выживают в тяжелейших условиях, рассказывают сами жители.В состав жюри премии в 2022 году вошли военкоры ВГТРК Евгений Поддубный, Антон Степаненко и Александр Лукьянов, исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" и член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Вышинский. Работы также оценивали военные корреспонденты RT Валентин Горшенин, Мурад Газдиев, Саргон Хадайя, Семен Сендеров, журналист RT Arabic Салям Мусафир и главный редактор RT Balkan Елена Милинчич.В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландиии Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили военкоры из России, Сирии и Индии. Победителями премии 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения премии.

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