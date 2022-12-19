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Как украсили Ташкент к Новому Году - фото
Как украсили Ташкент к Новому Году - фото
Как преобразилась столица Узбекистана к Новому году - смотрите в нашей фотоленте.
2022-12-19T22:03+0500
2022-12-19T22:03+0500
фото
новый год
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как украсили ташкент к новому году фото как преобразилась столица узбекистана к новому году смотрите в нашей фотоленте
как украсили ташкент к новому году фото как преобразилась столица узбекистана к новому году смотрите в нашей фотоленте

Как украсили Ташкент к Новому Году - фото

22:03 19.12.2022
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Как преобразилась столица Узбекистана к Новому году - смотрите в нашей эксклюзивной фотоленте.
© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Жители Ташкента активно готовятся к встрече Нового года.

Жители Ташкента активно готовятся к встрече Нового года. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Жители Ташкента активно готовятся к встрече Нового года.

© Sputnik/Зафар Халилов

Праздничная атмосфера отражена в украшения магазинов и торговых центров.

Праздничная атмосфера отражена в украшения магазинов и торговых центров. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Праздничная атмосфера отражена в украшения магазинов и торговых центров.

© Sputnik/Зафар Халилов

Так украсили центральную улицу города.

Так украсили центральную улицу города. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Так украсили центральную улицу города.

© Sputnik/Зафар Халилов

Дед Мороз и волшебные олени - одни из главных символов наступающего праздника.

Дед Мороз и волшебные олени - одни из главных символов наступающего праздника. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Дед Мороз и волшебные олени - одни из главных символов наступающего праздника.

© Sputnik/Зафар Халилов

Главный акцент декора в этом году - огромные елочные шары.

Главный акцент декора в этом году - огромные елочные шары. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Главный акцент декора в этом году - огромные елочные шары.

© Sputnik/Зафар Халилов

Сейчас каждый магазин в городе отличается уникальным новогодним декором.

Сейчас каждый магазин в городе отличается уникальным новогодним декором. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Сейчас каждый магазин в городе отличается уникальным новогодним декором.

© Sputnik/Зафар Халилов

Декабрь - самая горячая пора новогодних сувениров и фейерверков.

Декабрь - самая горячая пора новогодних сувениров и фейерверков. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Декабрь - самая горячая пора новогодних сувениров и фейерверков.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Улицы города также украшают необычные новогодние композиции, к примеру, это сердце из огромных шаров.

Улицы города также украшают необычные новогодние композиции, к примеру, это сердце из огромных шаров. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik/Элина Бекназарова

Улицы города также украшают необычные новогодние композиции, к примеру, это сердце из огромных шаров.

© Sputnik/Элина Бекназарова

Ташкент окрасился в традиционные новогодние цвета - красный и белый.

Ташкент окрасился в традиционные новогодние цвета - красный и белый. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik/Элина Бекназарова

Ташкент окрасился в традиционные новогодние цвета - красный и белый.

© Sputnik/Зафар Халилов

Центр города сияет огнями.

Центр города сияет огнями. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Центр города сияет огнями.

© Sputnik/Зафар Халилов

На улицах столицы можно встретить пряничных человечков.

На улицах столицы можно встретить пряничных человечков. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik/Зафар Халилов

На улицах столицы можно встретить пряничных человечков.

© Sputnik/Элина Бекназарова

В магазинах можно найти елки и украшения на любой вкус.

В магазинах можно найти елки и украшения на любой вкус. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik/Элина Бекназарова

В магазинах можно найти елки и украшения на любой вкус.

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