https://uz.sputniknews.ru/20221219/kak-ukrasili-tashkent-k-novomu-godu---foto-30860769.html
Как украсили Ташкент к Новому Году - фото
Как украсили Ташкент к Новому Году - фото
Как преобразилась столица Узбекистана к Новому году - смотрите в нашей фотоленте.
2022-12-19T22:03+0500
2022-12-19T22:03+0500
2022-12-19T22:03+0500
фото
новый год
ташкент
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как украсили ташкент к новому году фото как преобразилась столица узбекистана к новому году смотрите в нашей фотоленте
как украсили ташкент к новому году фото как преобразилась столица узбекистана к новому году смотрите в нашей фотоленте
Как украсили Ташкент к Новому Году - фото
Как преобразилась столица Узбекистана к Новому году - смотрите в нашей эксклюзивной фотоленте.
© Sputnik/Диёра Абдурахманова
Жители Ташкента активно готовятся к встрече Нового года.
Жители Ташкента активно готовятся к встрече Нового года.
© Sputnik/Зафар Халилов
Праздничная атмосфера отражена в украшения магазинов и торговых центров.
Праздничная атмосфера отражена в украшения магазинов и торговых центров.
© Sputnik/Зафар Халилов
Так украсили центральную улицу города.
Так украсили центральную улицу города.
© Sputnik/Зафар Халилов
Дед Мороз и волшебные олени - одни из главных символов наступающего праздника.
Дед Мороз и волшебные олени - одни из главных символов наступающего праздника.
© Sputnik/Зафар Халилов
Главный акцент декора в этом году - огромные елочные шары.
Главный акцент декора в этом году - огромные елочные шары.
© Sputnik/Зафар Халилов
Сейчас каждый магазин в городе отличается уникальным новогодним декором.
Сейчас каждый магазин в городе отличается уникальным новогодним декором.
© Sputnik/Зафар Халилов
Декабрь - самая горячая пора новогодних сувениров и фейерверков.
Декабрь - самая горячая пора новогодних сувениров и фейерверков.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Улицы города также украшают необычные новогодние композиции, к примеру, это сердце из огромных шаров.
Улицы города также украшают необычные новогодние композиции, к примеру, это сердце из огромных шаров.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Ташкент окрасился в традиционные новогодние цвета - красный и белый.
Ташкент окрасился в традиционные новогодние цвета - красный и белый.
© Sputnik/Зафар Халилов
Центр города сияет огнями.
Центр города сияет огнями.
© Sputnik/Зафар Халилов
На улицах столицы можно встретить пряничных человечков.
На улицах столицы можно встретить пряничных человечков.
© Sputnik/Элина Бекназарова
В магазинах можно найти елки и украшения на любой вкус.
В магазинах можно найти елки и украшения на любой вкус.