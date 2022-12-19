https://uz.sputniknews.ru/20221219/norov-uzbekistan-demonstriruet-priverjennost-printsipam-mnogostoronnostey-diplomatii-30874940.html
Норов: переговорная группа по Афганистану расширит межрегиональные контакты
Норов: переговорная группа по Афганистану расширит межрегиональные контакты
Глава МИД Узбекистана заявил, что переговорная группа по Афганистану создаст пространство для сотрудничества, свободное от соперничества.
2022-12-19T19:41+0500
2022-12-19T19:41+0500
2022-12-19T19:58+0500
политика
владимир норов
узбекистан
мид узбекистана
афганистан
переговоры
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов обратил особое внимание взаимодействию республики с международными организациями в ходе "круглого стола" на тему "Новый Узбекистан – надежный партнер в меняющемся и взаимосвязанном мире". Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Он заявил, что Узбекистан демонстрирует твердую приверженность принципам многосторонностей дипломатии, открывая новые горизонты в рамках диалога с международными институтами.На мероприятии рассматривался ряд инициатив узбекской стороны, в том числе и о создании переговорной группы по Афганистану.С инициативой о создании подобной группы под эгидой ООН выступил Шавкат Мирзиёев в октябре на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.Также глава МИД Узбекистана поделился оценками председательства республики в ШОС.Известно, что приоритеты председательства республики были нацелены на открытие новых стратегических векторов взаимовыгодного сотрудничества: транспорт, промышленная кооперация, энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность, инновации, цифровая трансформация и зеленая экономика.По каждому из указанных направлений было принято рекордное количество документов, что демонстрирует растущую заинтересованность всех государств ШОС в развитии многостороннего сотрудничества.
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норов узбекистан демонстрирует приверженность принципам многосторонностей дипломатии глава мид узбекистана заявил что переговорная группа по афганистану создаст пространство для сотрудничества, свободное от соперничества
норов узбекистан демонстрирует приверженность принципам многосторонностей дипломатии глава мид узбекистана заявил что переговорная группа по афганистану создаст пространство для сотрудничества, свободное от соперничества
Норов: переговорная группа по Афганистану расширит межрегиональные контакты
19:41 19.12.2022 (обновлено: 19:58 19.12.2022)
Глава МИД Узбекистана заявил, что Узбекистан демонстрирует приверженность принципам многосторонностей дипломатии.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов обратил особое внимание взаимодействию республики с международными организациями в ходе "круглого стола" на тему "Новый Узбекистан – надежный партнер в меняющемся и взаимосвязанном мире". Об этом сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
Он заявил, что Узбекистан демонстрирует твердую приверженность принципам многосторонностей дипломатии, открывая новые горизонты в рамках диалога с международными институтами.
На мероприятии рассматривался ряд инициатив узбекской стороны, в том числе и о создании переговорной группы по Афганистану.
"Совместная практическая реализация этих и многих других инициатив, выдвинутых главой Узбекистана, позволит сформировать широкое пространство межрегионального сотрудничества, свободного от конфронтации и соперничества с "нулевой суммой", - подчеркнул министр.
С инициативой о создании подобной группы под эгидой ООН выступил Шавкат Мирзиёев в октябре на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Также глава МИД Узбекистана поделился оценками председательства республики в ШОС.
Известно, что приоритеты председательства республики были нацелены на открытие новых стратегических векторов взаимовыгодного сотрудничества: транспорт, промышленная кооперация, энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность, инновации, цифровая трансформация и зеленая экономика.
По каждому из указанных направлений было принято рекордное количество документов, что демонстрирует растущую заинтересованность всех государств ШОС в развитии многостороннего сотрудничества.
"Это очень хороший и позитивный сигнал от Организации, чьей количественный состав продолжает пополняться новыми участниками, укрепляя ее международный авторитет", - отметил министр.