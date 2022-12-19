https://uz.sputniknews.ru/20221219/norov-uzbekistan-demonstriruet-priverjennost-printsipam-mnogostoronnostey-diplomatii-30874940.html

Норов: переговорная группа по Афганистану расширит межрегиональные контакты

Норов: переговорная группа по Афганистану расширит межрегиональные контакты

Глава МИД Узбекистана заявил, что переговорная группа по Афганистану создаст пространство для сотрудничества, свободное от соперничества.

2022-12-19T19:41+0500

2022-12-19T19:41+0500

2022-12-19T19:58+0500

политика

владимир норов

узбекистан

мид узбекистана

афганистан

переговоры

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов обратил особое внимание взаимодействию республики с международными организациями в ходе "круглого стола" на тему "Новый Узбекистан – надежный партнер в меняющемся и взаимосвязанном мире". Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Он заявил, что Узбекистан демонстрирует твердую приверженность принципам многосторонностей дипломатии, открывая новые горизонты в рамках диалога с международными институтами.На мероприятии рассматривался ряд инициатив узбекской стороны, в том числе и о создании переговорной группы по Афганистану.С инициативой о создании подобной группы под эгидой ООН выступил Шавкат Мирзиёев в октябре на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.Также глава МИД Узбекистана поделился оценками председательства республики в ШОС.Известно, что приоритеты председательства республики были нацелены на открытие новых стратегических векторов взаимовыгодного сотрудничества: транспорт, промышленная кооперация, энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность, инновации, цифровая трансформация и зеленая экономика.По каждому из указанных направлений было принято рекордное количество документов, что демонстрирует растущую заинтересованность всех государств ШОС в развитии многостороннего сотрудничества.

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норов узбекистан демонстрирует приверженность принципам многосторонностей дипломатии глава мид узбекистана заявил что переговорная группа по афганистану создаст пространство для сотрудничества, свободное от соперничества