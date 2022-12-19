https://uz.sputniknews.ru/20221219/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-19-dekabrya-30834125.html
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 декабря
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 декабря
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-12-19T08:04+0500
2022-12-19T08:04+0500
2022-12-19T08:41+0500
общество
прогноз погоды
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В понедельник в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем — 7-9 градусов тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3 градуса ниже нуля 2 градуса тепла, днем — 5-10 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 8-13 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов тепла.
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облачно и без осадков прогноз погоды на 19 декабря узбекистан ташкент самарканд бухара фергана каракалпакстан навои понедельник
облачно и без осадков прогноз погоды на 19 декабря узбекистан ташкент самарканд бухара фергана каракалпакстан навои понедельник
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 декабря
08:04 19.12.2022 (обновлено: 08:41 19.12.2022)
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik.
В понедельник в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем — 7-9 градусов тепла.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.
Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3 градуса ниже нуля 2 градуса тепла, днем — 5-10 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 8-13 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов тепла.