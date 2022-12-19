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Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 декабря
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 декабря
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-12-19T08:04+0500
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общество
прогноз погоды
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В понедельник в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем — 7-9 градусов тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3 градуса ниже нуля 2 градуса тепла, днем — 5-10 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 8-13 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов тепла.
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облачно и без осадков прогноз погоды на 19 декабря узбекистан ташкент самарканд бухара фергана каракалпакстан навои понедельник
облачно и без осадков прогноз погоды на 19 декабря узбекистан ташкент самарканд бухара фергана каракалпакстан навои понедельник

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 декабря

08:04 19.12.2022 (обновлено: 08:41 19.12.2022)
CC BY-SA 2.0 / Daniel Spiess / CloudsОблака. Снимок с самолета
Облака. Снимок с самолета - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Daniel Spiess / Clouds
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Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В понедельник в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем — 7-9 градусов тепла.

Республика Каракалпакстан

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.

Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.

Бухарская, Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3 градуса ниже нуля 2 градуса тепла, днем — 5-10 градусов тепла.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 8-13 градусов тепла.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.

Предгорные и горные районы

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов ниже нуля, днем — 2-7 градусов тепла.
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