https://uz.sputniknews.ru/20221219/stoimost-koratogskogo-rudnika-na-auktsione-prevysila-65-mlrd-sumov-30822486.html

Стоимость Коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов

Стоимость Коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов

Рудник расположен в Пскентском районе Ташкентской области.

2022-12-19T09:05+0500

2022-12-19T09:05+0500

2022-12-19T09:05+0500

общество

аукцион

стоимость

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В ходе аукциона на геологическое изучение и разработку Коратогского золотого рудника стартовая цена объекта выросла в 168 раз. Победителем аукциона стало ООО Asia Oil Industry.Стартовая цена в начале конкурса составляла 390 млн сумов. При этом победитель аукциона предложил 65 млрд 520 млн сумов. Таким образом в результате торгов за 42 часа цена увеличилась в 168 раз.Целью пользования участком недр является его геологическое изучение и разработка. Рудник находится в Пскентском районе Ташкентской области, на расстоянии 8,4 км от города Алмалык.

ташкентская область

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

стоимость коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов рудник расположен в пскентском районе ташкентской области