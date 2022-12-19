https://uz.sputniknews.ru/20221219/stoimost-koratogskogo-rudnika-na-auktsione-prevysila-65-mlrd-sumov-30822486.html
Стоимость Коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов
Стоимость Коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов
Рудник расположен в Пскентском районе Ташкентской области.
2022-12-19T09:05+0500
2022-12-19T09:05+0500
2022-12-19T09:05+0500
общество
аукцион
стоимость
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. В ходе аукциона на геологическое изучение и разработку Коратогского золотого рудника стартовая цена объекта выросла в 168 раз. Победителем аукциона стало ООО Asia Oil Industry.Стартовая цена в начале конкурса составляла 390 млн сумов. При этом победитель аукциона предложил 65 млрд 520 млн сумов. Таким образом в результате торгов за 42 часа цена увеличилась в 168 раз.Целью пользования участком недр является его геологическое изучение и разработка. Рудник находится в Пскентском районе Ташкентской области, на расстоянии 8,4 км от города Алмалык.
ташкентская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стоимость коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов рудник расположен в пскентском районе ташкентской области
стоимость коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов рудник расположен в пскентском районе ташкентской области
Стоимость Коратогского рудника на аукционе превысила 65 млрд сумов
Рудник расположен в Пскентском районе Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik.
В ходе аукциона на геологическое изучение и разработку Коратогского золотого рудника стартовая цена объекта выросла в 168 раз. Победителем аукциона
стало ООО Asia Oil Industry.
Стартовая цена в начале конкурса составляла 390 млн сумов. При этом победитель аукциона предложил 65 млрд 520 млн сумов. Таким образом в результате торгов за 42 часа цена увеличилась в 168 раз.
Целью пользования участком недр является его геологическое изучение и разработка. Рудник находится в Пскентском районе Ташкентской области, на расстоянии 8,4 км от города Алмалык.