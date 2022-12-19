https://uz.sputniknews.ru/20221219/tokaev-posetit-uzbekistan-po-priglasheniyu-mirziyoeva-30871669.html

Токаев посетит Узбекистан по приглашению Мирзиёева

Токаев посетит Узбекистан по приглашению Мирзиёева

Подробнее о программе визита главы Казахстана в Узбекистан - читайте в нашем материале.

2022-12-19T17:14+0500

2022-12-19T17:14+0500

2022-12-19T17:14+0500

политика

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева. Визит запланирован на 21-22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В соответствии с программой визита пройдут переговоры на высшем уровне для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.Основными вопросами встречи, по сообщению пресс-службы, являются дальнейшее углубление узбекско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, наращивание объёмов взаимной торговли, продвижение взаимовыгодных проектов промышленной кооперации, расширение сотрудничества в сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, продолжение активных межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов.Также планируется, что президенты запустят ряд крупных совместных инвестиционных проектов.По итогам встреч предусматрено принятие пакета двусторонних соглашений по приоритетным направлениям практического взаимодействия.

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токаев посетит узбекистан по приглашению мирзиёева подробнее о программе визита главы казахстана в узбекистан когда 21 22 декабря