https://uz.sputniknews.ru/20221219/vsu-obstrelyali-bolnitsu-v-donetske-iz-rszo---video-30877707.html
ВСУ обстреляли больницу в Донецке из РСЗО - видео
ВСУ обстреляли больницу в Донецке из РСЗО - видео
СК России зафиксировал последствия украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке.
2022-12-19T20:30+0500
2022-12-19T20:30+0500
2022-12-19T20:30+0500
специальная военная операция россии в донбассе
больница
обстрел
ск рф
украина
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Украинская артиллерия обстреляла больницу имени Калинина, которая расположена в Калининском районе Донецка. Следственный комитет России уже зафиксировал последствия обстрела.Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли корпуса больницы из РСЗО. Два корпуса медучреждения подверглись прямым попаданиям ракет, из-за чего пострадали пациенты. Один из пострадавших позже скончался от полученных ранений.Следователи провели оперативно-следственные мероприятия на месте происшествия, а также опросили очевидцев.
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всу обстреляли больницу в донецке из рсзо видео ск россии зафиксировал последствия украинского обстрела больницы имени калинина в донецке
всу обстреляли больницу в донецке из рсзо видео ск россии зафиксировал последствия украинского обстрела больницы имени калинина в донецке
ВСУ обстреляли больницу в Донецке из РСЗО - видео
СК России зафиксировал последствия украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Украинская артиллерия обстреляла больницу имени Калинина, которая расположена в Калининском районе Донецка. Следственный комитет России уже зафиксировал последствия обстрела.
Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли корпуса больницы из РСЗО. Два корпуса медучреждения подверглись прямым попаданиям ракет, из-за чего пострадали пациенты. Один из пострадавших позже скончался от полученных ранений.
"Сотрудники СК России провели осмотр места происшествия в больнице имени Калинина в Калининском районе города Донецка. Вчера в результате обстрела были повреждены два корпуса, есть раненые и один погибший… При обнаружении сотрудники СК РФ изымают фрагменты снарядов для дальнейшей отправки их на экспертизу и уточнения конкретного типа и вида снаряда", - сообщил РИА Новости
сотрудник СК России.
Следователи провели оперативно-следственные мероприятия на месте происшествия, а также опросили очевидцев.
"Вот здесь находился тот, кто погиб, здесь раненый, остальные все живы, персонал, слава богу, не пострадал, все нормально", - рассказал сотрудник больницы следователю при опросе.