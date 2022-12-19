https://uz.sputniknews.ru/20221219/vsu-obstrelyali-bolnitsu-v-donetske-iz-rszo---video-30877707.html

ВСУ обстреляли больницу в Донецке из РСЗО - видео

ВСУ обстреляли больницу в Донецке из РСЗО - видео

СК России зафиксировал последствия украинского обстрела больницы имени Калинина в Донецке.

2022-12-19T20:30+0500

2022-12-19T20:30+0500

2022-12-19T20:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

больница

обстрел

ск рф

украина

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Украинская артиллерия обстреляла больницу имени Калинина, которая расположена в Калининском районе Донецка. Следственный комитет России уже зафиксировал последствия обстрела.Вечером в воскресенье украинские силовики обстреляли корпуса больницы из РСЗО. Два корпуса медучреждения подверглись прямым попаданиям ракет, из-за чего пострадали пациенты. Один из пострадавших позже скончался от полученных ранений.Следователи провели оперативно-следственные мероприятия на месте происшествия, а также опросили очевидцев.

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всу обстреляли больницу в донецке из рсзо видео ск россии зафиксировал последствия украинского обстрела больницы имени калинина в донецке