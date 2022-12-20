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Как отмечают Новый год в разных странах мира: фестиваль фонарей в Сеуле
Как отмечают Новый год в разных странах мира: фестиваль фонарей в Сеуле
Весь мир готовится к Новому году - люди украшают улицы, дома, проводят фестивали. Предлагаем вам посмотреть, как украсили столицу Южной Кореи к празднику. Самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в Сеуле - в фотоленте Sputnik.
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фото
новый год
новый год
сеул
фестиваль
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как отмечают новый год в разных странах мира фестиваль фонарей в сеуле весь мир готовится к новому году люди украшают улицы дома проводят фестивали предлагаем вам посмотреть как украсили столицу южной кореи к празднику самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в сеуле в фотоленте sputnik
как отмечают новый год в разных странах мира фестиваль фонарей в сеуле весь мир готовится к новому году люди украшают улицы дома проводят фестивали предлагаем вам посмотреть как украсили столицу южной кореи к празднику самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в сеуле в фотоленте sputnik

Как отмечают Новый год в разных странах мира: фестиваль фонарей в Сеуле

22:03 20.12.2022
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Весь мир готовится к Новому году - по всей планете люди украшают улицы, дома, проводят фестивали. Предлагаем вам посмотреть, как украсили столицу Южной Кореи к празднику. Самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в Сеуле - в фотоленте Sputnik.
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Люди гуляют рядом с огромным фонарем в виде символа наступающего года - кролика.

Люди гуляют рядом с огромным фонарем в виде символа наступающего года - кролика. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Люди гуляют рядом с огромным фонарем в виде символа наступающего года - кролика.

© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Молодая пара фотографируется во время фестиваля на фоне фонарей, выполненных в форме традиционных корейских нарядов "хангбоков".

Молодая пара фотографируется во время фестиваля на фоне фонарей, выполненных в форме традиционных корейских нарядов &quot;хангбоков&quot;. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Молодая пара фотографируется во время фестиваля на фоне фонарей, выполненных в форме традиционных корейских нарядов "хангбоков".

© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Световая рождественская инсталляция на площади Кванхвамун в Сеуле.

Световая рождественская инсталляция на площади Кванхвамун в Сеуле. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Световая рождественская инсталляция на площади Кванхвамун в Сеуле.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Экспозиции из фонарей, представленных на фестивале.

Экспозиции из фонарей, представленных на фестивале. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Экспозиции из фонарей, представленных на фестивале.

© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Фонарь в форме рождественской ели.

Фонарь в форме рождественской ели. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Jung Yeon-je

Фонарь в форме рождественской ели.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Вид на украшенную площадь Кванхвамун во время фестиваля.

Вид на украшенную площадь Кванхвамун во время фестиваля. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Вид на украшенную площадь Кванхвамун во время фестиваля.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Посетители фестиваля новогодних фонарей.

Посетители фестиваля новогодних фонарей. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Посетители фестиваля новогодних фонарей.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Жители Сеула прогуливаются по площади Кванхвамун во время фестиваля новогодних фонарей.

Жители Сеула прогуливаются по площади Кванхвамун во время фестиваля новогодних фонарей. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AP Photo / Ahn Young-joon

Жители Сеула прогуливаются по площади Кванхвамун во время фестиваля новогодних фонарей.

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