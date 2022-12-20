Как отмечают Новый год в разных странах мира: фестиваль фонарей в Сеуле
Как отмечают Новый год в разных странах мира: фестиваль фонарей в Сеуле
Весь мир готовится к Новому году - люди украшают улицы, дома, проводят фестивали. Предлагаем вам посмотреть, как украсили столицу Южной Кореи к празднику. Самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в Сеуле - в фотоленте Sputnik.
как отмечают новый год в разных странах мира фестиваль фонарей в сеуле весь мир готовится к новому году люди украшают улицы дома проводят фестивали предлагаем вам посмотреть как украсили столицу южной кореи к празднику самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в сеуле в фотоленте sputnik
как отмечают новый год в разных странах мира фестиваль фонарей в сеуле весь мир готовится к новому году люди украшают улицы дома проводят фестивали предлагаем вам посмотреть как украсили столицу южной кореи к празднику самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в сеуле в фотоленте sputnik
Как отмечают Новый год в разных странах мира: фестиваль фонарей в Сеуле
Весь мир готовится к Новому году - по всей планете люди украшают улицы, дома, проводят фестивали. Предлагаем вам посмотреть, как украсили столицу Южной Кореи к празднику. Самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в Сеуле - в фотоленте Sputnik.