Как отмечают Новый год в разных странах мира: фестиваль фонарей в Сеуле

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Весь мир готовится к Новому году - по всей планете люди украшают улицы, дома, проводят фестивали. Предлагаем вам посмотреть, как украсили столицу Южной Кореи к празднику. Самые яркие фото с фестиваля новогодних фонарей в Сеуле - в фотоленте Sputnik.