https://uz.sputniknews.ru/20221220/boytsy-zvo-i-korrespondent-ria-novosti-popali-pod-obstrel-pri-razvoze-gumpomoschi-v-donbasse-30902699.html

Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе

Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе

Момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела. Подробнее - в нашем материале.

2022-12-20T18:05+0500

2022-12-20T18:05+0500

2022-12-20T18:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

обстрел

гуманитарная помощь

донбасс

боец

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины.Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.

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бойцы зво и корреспондент риа новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в донбассе момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки которую журналист продолжал вести во время обстрела