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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221220/boytsy-zvo-i-korrespondent-ria-novosti-popali-pod-obstrel-pri-razvoze-gumpomoschi-v-donbasse-30902699.html
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе
Момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела. Подробнее - в нашем материале.
2022-12-20T18:05+0500
2022-12-20T18:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
обстрел
гуманитарная помощь
донбасс
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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины.Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.
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бойцы зво и корреспондент риа новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в донбассе момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки которую журналист продолжал вести во время обстрела
бойцы зво и корреспондент риа новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в донбассе момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки которую журналист продолжал вести во время обстрела

Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе

18:05 20.12.2022
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС стоят возле воронки, образовавшейся в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка.
Сотрудники МЧС стоят возле воронки, образовавшейся в результате обстрела ВСУ Буденновского районе Донецка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
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Момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины.
"Мы снимали сюжет о доставке гуманитарного груза бойцам, находящимся на передовой. Движение к точке осуществлялось на бронетехнике, в этот момент украинские силовики открыли прицельный минометный огонь по БМП", — рассказал Антонюк.
Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.
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