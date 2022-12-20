https://uz.sputniknews.ru/20221220/boytsy-zvo-i-korrespondent-ria-novosti-popali-pod-obstrel-pri-razvoze-gumpomoschi-v-donbasse-30902699.html
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе
Момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела. Подробнее - в нашем материале.
2022-12-20T18:05+0500
2022-12-20T18:05+0500
2022-12-20T18:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
обстрел
гуманитарная помощь
донбасс
боец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30902936_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_e5360b02ff01f5c5fce29c271b916c0e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Корреспондент РИА Новости с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины.Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30902936_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_cbf3df36e39ad03cdab1315494ec286e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бойцы зво и корреспондент риа новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в донбассе момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки которую журналист продолжал вести во время обстрела
бойцы зво и корреспондент риа новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в донбассе момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки которую журналист продолжал вести во время обстрела
Бойцы ЗВО и корреспондент РИА Новости попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе
Момент разрыва боеприпаса попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik.
Корреспондент РИА Новости
с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России во время развоза гуманитарной помощи военнослужащим на Кременском участке фронта попали под минометный обстрел украинских войск, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от бронемашины.
"Мы снимали сюжет о доставке гуманитарного груза бойцам, находящимся на передовой. Движение к точке осуществлялось на бронетехнике, в этот момент украинские силовики открыли прицельный минометный огонь по БМП", — рассказал Антонюк.
Несмотря на то что разрыв боеприпаса произошел рядом с машиной, обошлось без пострадавших. Момент разрыва попал на кадры видеосъемки, которую журналист продолжал вести во время обстрела.