https://uz.sputniknews.ru/20221220/chislo-ministerstv-i-vedomstv-v-uzbekistane-sokratyat-bolee-chem-vdvoe-30889329.html

Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое

Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое

В ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев объявил реформу государственного управления. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-20T11:39+0500

2022-12-20T11:39+0500

2022-12-20T12:59+0500

политика

президент

шавкат мирзиёев

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Узбекистане число министерств и ведомств сократят более чем вдвое. Президент Шавкат Мирзиёев во время ежегодного обращения Парламенту объявил масштабную реформу государственного управления.В частности, количество министерств и ведомств сократится с 61 до 28, а от министров потребуют изменить подход к работе.Каждый министр, не справившийся со своей работой, должен будет уйти в отставку, подчеркнул глава государства."Начиная со следующего года будет преобразована и система управления в регионах. Каждый хоким должен будет привлечь свой район $40-50 млн частных инвестиций и это требование будет обязательным", - сказал он.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

президент, шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание