https://uz.sputniknews.ru/20221220/chislo-ministerstv-i-vedomstv-v-uzbekistane-sokratyat-bolee-chem-vdvoe-30889329.html
Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое
Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое
В ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев объявил реформу государственного управления. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-20T11:39+0500
2022-12-20T11:39+0500
2022-12-20T12:59+0500
политика
президент
шавкат мирзиёев
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30887927_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_65dac64930e7cbd3b1f9e5d9d5101a0b.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Узбекистане число министерств и ведомств сократят более чем вдвое. Президент Шавкат Мирзиёев во время ежегодного обращения Парламенту объявил масштабную реформу государственного управления.В частности, количество министерств и ведомств сократится с 61 до 28, а от министров потребуют изменить подход к работе.Каждый министр, не справившийся со своей работой, должен будет уйти в отставку, подчеркнул глава государства."Начиная со следующего года будет преобразована и система управления в регионах. Каждый хоким должен будет привлечь свой район $40-50 млн частных инвестиций и это требование будет обязательным", - сказал он.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30887927_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1180c436dbaf67f0c0d6736be6da66c1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент, шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание
президент, шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание
Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое
11:39 20.12.2022 (обновлено: 12:59 20.12.2022)
Дополняется
В ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев объявил реформу государственного управления.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Узбекистане число министерств и ведомств сократят более чем вдвое. Президент Шавкат Мирзиёев во время ежегодного обращения Парламенту объявил масштабную реформу государственного управления.
В частности, количество министерств и ведомств сократится с 61 до 28, а от министров потребуют изменить подход к работе.
"Отныне министры не будут работать по старинке. Если у министра нет чётких стратегических подходов в своей сфере и его деятельность не облегчает проблемы людей, скажите, какая польза от такого руководителя?", - сказал президент.
Каждый министр, не справившийся со своей работой, должен будет уйти в отставку, подчеркнул глава государства.
"Начиная со следующего года будет преобразована и система управления в регионах. Каждый хоким должен будет привлечь свой район $40-50 млн частных инвестиций и это требование будет обязательным", - сказал он.