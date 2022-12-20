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Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое
Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое
В ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев объявил реформу государственного управления. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-20T11:39+0500
2022-12-20T12:59+0500
политика
президент
шавкат мирзиёев
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Узбекистане число министерств и ведомств сократят более чем вдвое. Президент Шавкат Мирзиёев во время ежегодного обращения Парламенту объявил масштабную реформу государственного управления.В частности, количество министерств и ведомств сократится с 61 до 28, а от министров потребуют изменить подход к работе.Каждый министр, не справившийся со своей работой, должен будет уйти в отставку, подчеркнул глава государства."Начиная со следующего года будет преобразована и система управления в регионах. Каждый хоким должен будет привлечь свой район $40-50 млн частных инвестиций и это требование будет обязательным", - сказал он.
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президент, шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание
президент, шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание

Число министерств и ведомств в Узбекистане сократят более чем вдвое

11:39 20.12.2022 (обновлено: 12:59 20.12.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбращение Президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана
Обращение Президента Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису и народу Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев объявил реформу государственного управления.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Узбекистане число министерств и ведомств сократят более чем вдвое. Президент Шавкат Мирзиёев во время ежегодного обращения Парламенту объявил масштабную реформу государственного управления.
В частности, количество министерств и ведомств сократится с 61 до 28, а от министров потребуют изменить подход к работе.
"Отныне министры не будут работать по старинке. Если у министра нет чётких стратегических подходов в своей сфере и его деятельность не облегчает проблемы людей, скажите, какая польза от такого руководителя?", - сказал президент.
Каждый министр, не справившийся со своей работой, должен будет уйти в отставку, подчеркнул глава государства.
"Начиная со следующего года будет преобразована и система управления в регионах. Каждый хоким должен будет привлечь свой район $40-50 млн частных инвестиций и это требование будет обязательным", - сказал он.
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