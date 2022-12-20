https://uz.sputniknews.ru/20221220/kak-vzaimosvyazany-bessonnitsa-i-bol-v-poyasnitse---mnenie-vrachey-30880586.html

Как взаимосвязаны бессонница и боль в пояснице - мнение врачей

Как взаимосвязаны бессонница и боль в пояснице - мнение врачей

Какая существует взаимосвязь между бессонницей и болью в пояснице - читайте в нашем материале.

2022-12-20T07:00+0500

2022-12-20T07:00+0500

2022-12-20T07:00+0500

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Китайские ученые из медицинской школы Чжэцзянского университета обнаружили прямую взаимосвязь между болью в пояснице и бессонницей. Выводы работы опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.Предыдущие исследования выявляли корреляцию между болями в пояснице и различными психологическими и социальными факторами, включая пол, массу тела, курение и проблемы с настроением. Теперь специалисты заметили двунаправленную причинно-следственную связь между нарушением сна и болью в пояснице, причем оказалось, что каждое из этих состояний потенциально может спровоцировать друг друга.В процессе были проанализированы результаты опросов и генетические данные более 400 тысяч человек. Внимание исследователей было сконцентрировано на различных факторах, связанных с плохим качеством сна, длительной и короткой продолжительностью сна, а также сонливостью днем.Затем авторы использовали метод менделеевской рандомизации, который заключается в применении генетической информации для оценки или исключения взаимосвязи между факторами риска, приводящих к ухудшению состояния здоровья. Выяснилось, что бессонница может вызывать боли в пояснице и наоборот. Кроме того, боли в пояснице могут привести к сонливости в дневное время, хотя в обратную сторону это не работает.В будущем полученные результаты могут лечь в основу новых исследований по изучению взаимосвязи между плохим сном и бессонницей, а также в разработку новых терапевтических направлений.

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