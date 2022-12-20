https://uz.sputniknews.ru/20221220/mirziyoev-predlojil-vnesti-v-konstitutsiyu-polojenie-o-statuse-pedagogov-30890660.html
Мирзиёев предложил внести в Конституцию положение о статусе педагогов
Мирзиёев предложил внести в Конституцию положение о статусе педагогов
В ежегодном послании Олий Мажлису президент внес предложения по поддержке педагогов и повышению качества образования.
2022-12-20T12:00+0500
2022-12-20T12:00+0500
2022-12-20T14:23+0500
общество
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов. Такое предложение глава государства озвучил в рамках ежегодного послания Олий Мажлису.Как отметил президент, в следующем году в системе среднего образования продолжатся широкомасштабные реформы. Школьную программу модернизируют в соответствии с международными стандартами. В стране построят 70 новых школ, расширят и модернизируют еще 460 учебных заведений.
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шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису реформа среднего образования конституция положение о статусе педагога защита чести достоинства улучшение условий модернизация школьного образования учебной программы
шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису реформа среднего образования конституция положение о статусе педагога защита чести достоинства улучшение условий модернизация школьного образования учебной программы
Мирзиёев предложил внести в Конституцию положение о статусе педагогов
12:00 20.12.2022 (обновлено: 14:23 20.12.2022)
В ежегодном послании Олий Мажлису президент внес предложения по поддержке педагогов и повышению качества образования.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов. Такое предложение глава государства озвучил в рамках ежегодного послания Олий Мажлису.
"Считаю, что необходимо отдельно в Конституции определить статус педагогов, защиту их чести и достоинства. Повышение качества образования в школах и престижа профессии учителя в обществе, улучшение условий для них будет одной из наших главных задач в 2023 году", — сказал он.
Как отметил президент, в следующем году в системе среднего образования продолжатся широкомасштабные реформы. Школьную программу модернизируют в соответствии с международными стандартами. В стране построят 70 новых школ, расширят и модернизируют еще 460 учебных заведений.