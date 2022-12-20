https://uz.sputniknews.ru/20221220/mirziyoev-tsel--uvelichit-obem-eksporta-gotovoy-produktsii-na-4mlrd-30896213.html
Мирзиёев: "Цель – увеличить объем экспорта готовой продукции на $4млрд"
Мирзиёев: "Цель – увеличить объем экспорта готовой продукции на $4млрд"
За минувший год около 2 тыс. узбекистанских предпринимателей впервые вышли на зарубежные рынки, отметил в ежегодном послании Олий Мажлису президент Узбекистана.
2022-12-20T13:37+0500
2022-12-20T13:37+0500
2022-12-20T13:37+0500
экономика
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В 2023 году перед Узбекистаном стоит цель нарастить объем экспорта готовой продукции на $4 млрд. Такую задачу поставил президент страны Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании Олий Мажлису.Впервые объем экспорта должен превысить $23 млрд долларов, отметил президент. Во-многом, это результат программы "Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции".Напомним, основным торговым партнером Узбекистана остается Россия. За 11 месяцев текущего года Узбекистан поставил в Россию продукции на $2,8 млрд.За последние 4 года объем товарооборота между Россией и Узбекистаном увеличился в 3 раза. За 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 30%. Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 млрд долларов.
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узбекистан увеличить объем экспорта готовой продукции послание президента шавкат мирзиёев олий мажлис
узбекистан увеличить объем экспорта готовой продукции послание президента шавкат мирзиёев олий мажлис
Мирзиёев: "Цель – увеличить объем экспорта готовой продукции на $4млрд"
За минувший год около 2 тыс. узбекистанских предпринимателей впервые вышли на зарубежные рынки, отметил в ежегодном послании Олий Мажлису президент Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В 2023 году перед Узбекистаном стоит цель нарастить объем экспорта готовой продукции на $4 млрд. Такую задачу поставил президент страны Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании Олий Мажлису.
"В 2023 году нашей основной целью будет увеличение экспорта готовой продукции дополнительно на $4 млрд… В 2023 году минимум вдвое будут увеличим поставки текстиля, электротехники, кожевенно-обувной и другой готовой продукции", - отметил президент.
Впервые объем экспорта должен превысить $23 млрд долларов, отметил президент. Во-многом, это результат программы "Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции".
"Стартовавшая в этом году программа "Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции" приносит свои плоды. За один год около 2 тысяч предпринимателей впервые вышли на зарубежные рынки. В следующем году практика компенсации экспортерам транспортных и иных расходов будет продолжена", — Шавкат Мирзиёев.
Напомним, основным торговым партнером Узбекистана остается Россия. За 11 месяцев текущего года Узбекистан поставил в Россию продукции на $2,8 млрд.
За последние 4 года объем товарооборота между Россией и Узбекистаном увеличился в 3 раза. За 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 30%. Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 млрд долларов.