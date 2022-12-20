https://uz.sputniknews.ru/20221220/mirziyoev-tsel--uvelichit-obem-eksporta-gotovoy-produktsii-na-4mlrd-30896213.html

Мирзиёев: "Цель – увеличить объем экспорта готовой продукции на $4млрд"

Мирзиёев: "Цель – увеличить объем экспорта готовой продукции на $4млрд"

За минувший год около 2 тыс. узбекистанских предпринимателей впервые вышли на зарубежные рынки, отметил в ежегодном послании Олий Мажлису президент Узбекистана.

2022-12-20T13:37+0500

2022-12-20T13:37+0500

2022-12-20T13:37+0500

экономика

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В 2023 году перед Узбекистаном стоит цель нарастить объем экспорта готовой продукции на $4 млрд. Такую задачу поставил президент страны Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании Олий Мажлису.Впервые объем экспорта должен превысить $23 млрд долларов, отметил президент. Во-многом, это результат программы "Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции".Напомним, основным торговым партнером Узбекистана остается Россия. За 11 месяцев текущего года Узбекистан поставил в Россию продукции на $2,8 млрд.За последние 4 года объем товарооборота между Россией и Узбекистаном увеличился в 3 раза. За 10 месяцев этого года рост товарооборота составил 30%. Общий объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составляет более 13 млрд долларов.

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узбекистан увеличить объем экспорта готовой продукции послание президента шавкат мирзиёев олий мажлис