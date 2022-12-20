https://uz.sputniknews.ru/20221220/my-jdem-ot-uchenyx-konkretnyx-rezultatov---shavkat-mirziyoev-30891280.html
"Мы ждем от ученых конкретных результатов" - Шавкат Мирзиёев
"Мы ждем от ученых конкретных результатов" - Шавкат Мирзиёев
В следующем году на развитие науки и инноваций в республике из госбюджета выделят 1,8 трлн сумов.
2022-12-20T12:13+0500
2022-12-20T12:13+0500
2022-12-20T14:12+0500
общество
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Большое внимание в Узбекистане уделяют науке и инновациям. В следующем году расходы на эту сферу увеличат, заявил в ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев.Серьезная работа предстоит также в сфере среднего и дошкольного образования, отметил президент. Он предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан развитие реформы образование среднее высшее дошкольное наука инновации выделено из госбюджета ежегодное послание президента шавката мирзиёева олий мажлису
узбекистан развитие реформы образование среднее высшее дошкольное наука инновации выделено из госбюджета ежегодное послание президента шавката мирзиёева олий мажлису
"Мы ждем от ученых конкретных результатов" - Шавкат Мирзиёев
12:13 20.12.2022 (обновлено: 14:12 20.12.2022)
В следующем году на развитие науки и инноваций в республике из госбюджета выделят 1,8 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Большое внимание в Узбекистане уделяют науке и инновациям. В следующем году расходы на эту сферу увеличат, заявил в ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев.
"В этом году на науку и инноваций было выделено 1.5 трл сумов, это почти в 6 раз выше уровня 2017 года. В новом году на эту сферу будет направлено 1.8 трлн сумов. И теперь мы ждём от учёных конкретных результатов", - подчеркнул он.
Серьезная работа предстоит также в сфере среднего и дошкольного образования, отметил президент. Он предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства.