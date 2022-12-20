https://uz.sputniknews.ru/20221220/my-jdem-ot-uchenyx-konkretnyx-rezultatov---shavkat-mirziyoev-30891280.html

"Мы ждем от ученых конкретных результатов" - Шавкат Мирзиёев

"Мы ждем от ученых конкретных результатов" - Шавкат Мирзиёев

В следующем году на развитие науки и инноваций в республике из госбюджета выделят 1,8 трлн сумов.

2022-12-20T12:13+0500

2022-12-20T12:13+0500

2022-12-20T14:12+0500

общество

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Большое внимание в Узбекистане уделяют науке и инновациям. В следующем году расходы на эту сферу увеличат, заявил в ходе ежегодного послания Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев.Серьезная работа предстоит также в сфере среднего и дошкольного образования, отметил президент. Он предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан развитие реформы образование среднее высшее дошкольное наука инновации выделено из госбюджета ежегодное послание президента шавката мирзиёева олий мажлису