https://uz.sputniknews.ru/20221220/polnomochiya-parlamenta-rasshiryatsya---prezident-30889502.html
Полномочия парламента расширятся - президент
Полномочия парламента расширятся - президент
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного послания парламенту объявил о расширении полномочий Олий Мажлиса.
2022-12-20T11:44+0500
2022-12-20T11:44+0500
2022-12-20T11:54+0500
политика
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Полномочия Олий Мажлиса расширятся. Об этом в ежегодном послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиёев.Глава государства также объявил масштабную реформу государственного управления. Количество министерств и ведомств сократится более чем вдвое, повысятся требования к министрам и руководству регионов, отметил президент.
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президент шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису полномочия парламента реформа государственного управления
президент шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису полномочия парламента реформа государственного управления
Полномочия парламента расширятся - президент
11:44 20.12.2022 (обновлено: 11:54 20.12.2022)
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного послания парламенту объявил о расширении полномочий Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Полномочия Олий Мажлиса расширятся. Об этом в ежегодном послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиёев.
"За последние годы мы передали Олий Мажлису многие полномочия и планируем ещё более расширить эти полномочия", - отметил он.
Глава государства также объявил масштабную реформу государственного управления. Количество министерств и ведомств сократится более чем вдвое, повысятся требования к министрам и руководству регионов, отметил президент.