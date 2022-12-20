https://uz.sputniknews.ru/20221220/polnomochiya-parlamenta-rasshiryatsya---prezident-30889502.html

Полномочия парламента расширятся - президент

Полномочия парламента расширятся - президент

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного послания парламенту объявил о расширении полномочий Олий Мажлиса.

2022-12-20T11:44+0500

2022-12-20T11:44+0500

2022-12-20T11:54+0500

политика

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30888850_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_03a8fbe6c2511caa16c073e606425fa9.jpg

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Полномочия Олий Мажлиса расширятся. Об этом в ежегодном послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиёев.Глава государства также объявил масштабную реформу государственного управления. Количество министерств и ведомств сократится более чем вдвое, повысятся требования к министрам и руководству регионов, отметил президент.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

президент шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису полномочия парламента реформа государственного управления