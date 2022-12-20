Президент объявил 2023 год Годом заботы о человеке

"Действительно, самое дорогое и бесценное наше богатство - это наш народ: родители, благословляющие нас, молодое поколение страны. Мы всегда будем, как и сейчас стремиться создавать все условия для того, чтобы жизнь каждого человека в нашей стране была мирной и счастливой, чтобы он был здоровым, чтобы каждый получил возможность приобрести хорошее образование и обеспечивать благополучие своей семьи. И я не устаю повторять: повышение качества образования является ключом к дальнейшему развитию", - сказал Шавкат Мирзиёев.