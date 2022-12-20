https://uz.sputniknews.ru/20221220/prezident-obyavil-2023-god-godom-zaboty-o-cheloveke-30887549.html
Президент объявил 2023 год Годом заботы о человеке
Президент объявил 2023 год Годом заботы о человеке
В ежегодном послании к Олий Мажлису Шавкат Мирзиёев определил основное направление развития страны на предстоящий год. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-20T11:23+0500
2022-12-20T11:23+0500
2022-12-20T12:55+0500
политика
шавкат мирзиёев
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назвал заботу о человеке и качественное образование основными приоритетными направлениями для Узбекистана на предстоящий год.Приоритетом внутренней политики страны остается забота о гражданах и обеспечение их интересов. Это и послужило причиной выбора основного направления развития страны в следующем году, отметил президент.В уходящем году размер пенсий и пособий впервые подняли до уровня не ниже минимальных потребительских расходов, подчеркнул президент.
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
Президент объявил 2023 год Годом заботы о человеке
11:23 20.12.2022 (обновлено: 12:55 20.12.2022)
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В ежегодном послании к Олий Мажлису Шавкат Мирзиёев определил основное направление развития страны на предстоящий год.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назвал заботу о человеке и качественное образование основными приоритетными направлениями для Узбекистана на предстоящий год.
"Предлагаю назвать наступающий 2023 Год в нашей стране годом заботы о человеке и качественного образования", - сказал он в ежегодном послании к Олий Мажлису.
Приоритетом внутренней политики страны остается забота о гражданах и обеспечение их интересов. Это и послужило причиной выбора основного направления развития страны в следующем году, отметил президент.
"Действительно, самое дорогое и бесценное наше богатство - это наш народ: родители, благословляющие нас, молодое поколение страны. Мы всегда будем, как и сейчас стремиться создавать все условия для того, чтобы жизнь каждого человека в нашей стране была мирной и счастливой, чтобы он был здоровым, чтобы каждый получил возможность приобрести хорошее образование и обеспечивать благополучие своей семьи. И я не устаю повторять: повышение качества образования является ключом к дальнейшему развитию", - сказал Шавкат Мирзиёев.
В уходящем году размер пенсий и пособий впервые подняли до уровня не ниже минимальных потребительских расходов, подчеркнул президент.