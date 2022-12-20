https://uz.sputniknews.ru/20221220/prioritet---sotsialnoe-obespechenie-prezident-vystupaet-s-poslaniem-k-oliy-majlisu-30887145.html

Приоритет - социальное обеспечение: президент выступает с посланием к Олий Мажлису

Приоритет - социальное обеспечение: президент выступает с посланием к Олий Мажлису

В ежегодном послании к Олий Мажлису и народу Узбекистана глава государства традиционно определяет цели и задачи на предстоящий год. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-20T11:14+0500

2022-12-20T11:14+0500

2022-12-20T11:20+0500

политика

шавкат мирзиёев

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев выступает с ежегодным посланием к Олий Мажлису. В ежегодном послании глава государства традиционно подводит итоги уходящего года и обозначает цели и задачи на предстоящий год.Уходящий 2022 год стал успешным для экономики страны, подчеркнул президент."В результате наших масштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт впервые превысил $80 миллиардов ", - отметил он.В наступающем году приоритетом для страны станет социальное обеспечение граждан."Мы в следующем году повысим пенсии и пособия. Мы никогда не прекратим работу по вопросам социального обеспечения. Это будет приоритетом", - подчеркнул президент.Как отметил глава государства, политический вес республики на международной арене растет."Узбекистан становится центром мировой политики. И это признается мировым сообществом. Это говорит о растущем международном авторитете Узбекистана", - сказал он.Мир переживает непростые времена, которые не могут не затронуть республику. Это и глобальные изменения климата, и истощение водных ресурсов, другие экологические проблемы. Непростая ситуация складывается и в политике: дефицит доверия в международных отношениях, нарастание противоречий конфликтов представляют угрозу стабильности и развития."К сожалению, эти проблемы не обходят стороной и нас. Примером тому стали тревожные события, произошедшие летом в Каркалпакстане. Тем не менее, благодаря мудрости многонационального народа Узбекистана ситуация быстро нормализовалась", - отметил президент.

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шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса