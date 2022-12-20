https://uz.sputniknews.ru/20221220/prioritet---sotsialnoe-obespechenie-prezident-vystupaet-s-poslaniem-k-oliy-majlisu-30887145.html
Приоритет - социальное обеспечение: президент выступает с посланием к Олий Мажлису
Приоритет - социальное обеспечение: президент выступает с посланием к Олий Мажлису
В ежегодном послании к Олий Мажлису и народу Узбекистана глава государства традиционно определяет цели и задачи на предстоящий год. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-20T11:14+0500
2022-12-20T11:14+0500
2022-12-20T11:20+0500
политика
шавкат мирзиёев
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев выступает с ежегодным посланием к Олий Мажлису. В ежегодном послании глава государства традиционно подводит итоги уходящего года и обозначает цели и задачи на предстоящий год.Уходящий 2022 год стал успешным для экономики страны, подчеркнул президент."В результате наших масштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт впервые превысил $80 миллиардов ", - отметил он.В наступающем году приоритетом для страны станет социальное обеспечение граждан."Мы в следующем году повысим пенсии и пособия. Мы никогда не прекратим работу по вопросам социального обеспечения. Это будет приоритетом", - подчеркнул президент.Как отметил глава государства, политический вес республики на международной арене растет."Узбекистан становится центром мировой политики. И это признается мировым сообществом. Это говорит о растущем международном авторитете Узбекистана", - сказал он.Мир переживает непростые времена, которые не могут не затронуть республику. Это и глобальные изменения климата, и истощение водных ресурсов, другие экологические проблемы. Непростая ситуация складывается и в политике: дефицит доверия в международных отношениях, нарастание противоречий конфликтов представляют угрозу стабильности и развития."К сожалению, эти проблемы не обходят стороной и нас. Примером тому стали тревожные события, произошедшие летом в Каркалпакстане. Тем не менее, благодаря мудрости многонационального народа Узбекистана ситуация быстро нормализовалась", - отметил президент.
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шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
шавкат мирзиёев, послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
Приоритет - социальное обеспечение: президент выступает с посланием к Олий Мажлису
11:14 20.12.2022 (обновлено: 11:20 20.12.2022)
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В ежегодном послании к Олий Мажлису и народу Узбекистана глава государства традиционно определяет цели и задачи на предстоящий год.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев выступает с ежегодным посланием к Олий Мажлису.
В ежегодном послании глава государства традиционно подводит итоги уходящего года и обозначает цели и задачи на предстоящий год.
Уходящий 2022 год стал успешным для экономики страны, подчеркнул президент.
"В результате наших масштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт впервые превысил $80 миллиардов ", - отметил он.
В наступающем году приоритетом для страны станет социальное обеспечение граждан.
"Мы в следующем году повысим пенсии и пособия. Мы никогда не прекратим работу по вопросам социального обеспечения. Это будет приоритетом", - подчеркнул президент.
Как отметил глава государства, политический вес республики на международной арене растет.
"Узбекистан становится центром мировой политики. И это признается мировым сообществом. Это говорит о растущем международном авторитете Узбекистана", - сказал он.
Мир переживает непростые времена, которые не могут не затронуть республику. Это и глобальные изменения климата, и истощение водных ресурсов, другие экологические проблемы. Непростая ситуация складывается и в политике: дефицит доверия в международных отношениях, нарастание противоречий конфликтов представляют угрозу стабильности и развития.
"К сожалению, эти проблемы не обходят стороной и нас. Примером тому стали тревожные события, произошедшие летом в Каркалпакстане. Тем не менее, благодаря мудрости многонационального народа Узбекистана ситуация быстро нормализовалась", - отметил президент.