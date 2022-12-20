https://uz.sputniknews.ru/20221220/prioritetom-v-meditsine-stanet-oxrana-materinstva-i-detstva---prezident-30894169.html

Приоритетом в медицине станет охрана материнства и детства - президент

Приоритетом в медицине станет охрана материнства и детства - президент

В следующем году в труднодоступных регионах страны построят более 600 поликлиник и медпунктов, заявил в ежегодном послании Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев.

2022-12-20T12:50+0500

2022-12-20T12:50+0500

2022-12-20T13:44+0500

общество

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В 2023 году в Узбекистане продолжится реформа медицинской сферы. Приоритетом в медицине на следующий год станет охрана здоровья матери и ребенка. Об этом в ежегодном послании Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.В частности, в стране стартует крупная трехлетняя программа охраны здоровья матери и ребенка. Все родильные комплексы будут полностью отремонтированы и оборудованы, количество коек будет увеличено на 35%. По-прежнему большое внимание будут уделять борьбе с онкологией. В республике около 15 тыс. онкологических больных нуждаются в лучевом лечении. В следующем году в труднодоступных и отдаленных районах создадут дополнительно 140 центров семейных врачей и поликлиник, 520 малокомплектных медицинских пунктов.

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