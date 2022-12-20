https://uz.sputniknews.ru/20221220/prioritetom-v-meditsine-stanet-oxrana-materinstva-i-detstva---prezident-30894169.html
Приоритетом в медицине станет охрана материнства и детства - президент
Приоритетом в медицине станет охрана материнства и детства - президент
В следующем году в труднодоступных регионах страны построят более 600 поликлиник и медпунктов, заявил в ежегодном послании Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев.
2022-12-20T12:50+0500
2022-12-20T12:50+0500
2022-12-20T13:44+0500
общество
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30892433_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2752f6ceb8e02acdd5856352c09b6227.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В 2023 году в Узбекистане продолжится реформа медицинской сферы. Приоритетом в медицине на следующий год станет охрана здоровья матери и ребенка. Об этом в ежегодном послании Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.В частности, в стране стартует крупная трехлетняя программа охраны здоровья матери и ребенка. Все родильные комплексы будут полностью отремонтированы и оборудованы, количество коек будет увеличено на 35%. По-прежнему большое внимание будут уделять борьбе с онкологией. В республике около 15 тыс. онкологических больных нуждаются в лучевом лечении. В следующем году в труднодоступных и отдаленных районах создадут дополнительно 140 центров семейных врачей и поликлиник, 520 малокомплектных медицинских пунктов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30892433_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b02f4d2a3cf29c08c782a88711ffecad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент шавкат мирзиёев послание президента олий мажису ежегодное традиционное приоритетные направления развития страны итоги года развитие медицины охрана здоровья матери и ребенка онкология строительство поликлиники медицинские пункты центры семейной медицины отдаленные районы доступность медицинского обслуживания здравоохранение
президент шавкат мирзиёев послание президента олий мажису ежегодное традиционное приоритетные направления развития страны итоги года развитие медицины охрана здоровья матери и ребенка онкология строительство поликлиники медицинские пункты центры семейной медицины отдаленные районы доступность медицинского обслуживания здравоохранение
Приоритетом в медицине станет охрана материнства и детства - президент
12:50 20.12.2022 (обновлено: 13:44 20.12.2022)
В следующем году в труднодоступных регионах страны построят более 600 поликлиник и медпунктов, заявил в ежегодном послании Олий Мажлису президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В 2023 году в Узбекистане продолжится реформа медицинской сферы. Приоритетом в медицине на следующий год станет охрана здоровья матери и ребенка. Об этом в ежегодном послании Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.
В частности, в стране стартует крупная трехлетняя программа охраны здоровья матери и ребенка. Все родильные комплексы будут полностью отремонтированы и оборудованы, количество коек будет увеличено на 35%.
По-прежнему большое внимание будут уделять борьбе с онкологией. В республике около 15 тыс. онкологических больных нуждаются в лучевом лечении.
"Поэтому в следующем году мы начнем проекты по созданию радиологических центров на основе частного партнерства в Самарканде, Фергане и Хорезме. Такие условия есть сейчас только в Ташкенте", - отметил глава государства.
В следующем году в труднодоступных и отдаленных районах создадут дополнительно 140 центров семейных врачей и поликлиник, 520 малокомплектных медицинских пунктов.