https://uz.sputniknews.ru/20221220/samarkand-i-namangan-stanut-otdelnymi-territorialnymi-edinitsami---prezident-30890081.html
Самарканд и Наманган станут отдельными территориальными единицами - президент
Самарканд и Наманган станут отдельными территориальными единицами - президент
Теперь эти города будут напрямую подчиняться кабинету министров, заявил в ежегодном послании Олий Мажлису Шавкат Мирзиёев.
2022-12-20T11:49+0500
2022-12-20T11:49+0500
2022-12-20T14:05+0500
политика
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Два крупных города в Узбекистане станут самостоятельными территориальными единицами. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису объявил президент Шавкат Мирзиёев. В рамках ежегодного послания парламенту глава государства также объявил о масштабной реформе государственного управления: количество министерств и ведомств сократится до 28, повысят требования к руководителям ведомств и хокимам, расширятся полномочия Олий Мажлиса.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ежегодное послание олий мажлису президент шавкат мирзиёев развитие самарканд наманган население больше миллиона отдельные территориальные единицы подчиняться кабинету министров
ежегодное послание олий мажлису президент шавкат мирзиёев развитие самарканд наманган население больше миллиона отдельные территориальные единицы подчиняться кабинету министров
Самарканд и Наманган станут отдельными территориальными единицами - президент
11:49 20.12.2022 (обновлено: 14:05 20.12.2022)
Теперь эти города будут напрямую подчиняться кабинету министров, заявил в ежегодном послании Олий Мажлису Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Два крупных города в Узбекистане станут самостоятельными территориальными единицами. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису объявил президент Шавкат Мирзиёев.
"Предлагаю выделить города Самарканд и Наманган в отдельные административно-территориальные единицы.
В нашем регионе наряду со столицами точками роста становятся и другие крупные города, где численность населения достигла одного миллиона и проводится огромное созидательная работа. Среди них Самрканд и Намнган. Теперь эти города будут подчиняться кабинету министров", - заявил Шавкат Мирзиёев.
В рамках ежегодного послания парламенту глава государства также объявил о масштабной реформе государственного управления: количество министерств и ведомств сократится до 28, повысят требования к руководителям ведомств и хокимам, расширятся полномочия Олий Мажлиса.