https://uz.sputniknews.ru/20221220/samarkand-i-namangan-stanut-otdelnymi-territorialnymi-edinitsami---prezident-30890081.html

Самарканд и Наманган станут отдельными территориальными единицами - президент

Самарканд и Наманган станут отдельными территориальными единицами - президент

Теперь эти города будут напрямую подчиняться кабинету министров, заявил в ежегодном послании Олий Мажлису Шавкат Мирзиёев.

2022-12-20T11:49+0500

2022-12-20T11:49+0500

2022-12-20T14:05+0500

политика

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Два крупных города в Узбекистане станут самостоятельными территориальными единицами. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису объявил президент Шавкат Мирзиёев. В рамках ежегодного послания парламенту глава государства также объявил о масштабной реформе государственного управления: количество министерств и ведомств сократится до 28, повысят требования к руководителям ведомств и хокимам, расширятся полномочия Олий Мажлиса.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Рамиз Бахтияров

ежегодное послание олий мажлису президент шавкат мирзиёев развитие самарканд наманган население больше миллиона отдельные территориальные единицы подчиняться кабинету министров