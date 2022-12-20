https://uz.sputniknews.ru/20221220/shest-uzbekistanskix-txekvondistov-voshli-v-top-10-mirovogo-reytinga-30907057.html

Шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ-10 мирового рейтинга

Шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ-10 мирового рейтинга

Какие места заняли узбекистанские спортсмены в мировом рейтинге тхэквондистов за 2022 год - читайте в нашем материале.

2022-12-20T20:25+0500

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Всемирная федерация тхэквондо WT опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов после финального гран-при. По итогам 2022 года шесть представителей сборной Узбекистана вошли в десятку сильнейших в своей весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, Светлана Осипова, выигравшая в этом году чемпионат мира в весовой категории свыше 73 кг, поднялась на второе место. Также Нияз Пулатов, Улугбек Рашитов и Феруза Содикова заняли четвёртые места в ссвоих весовых категориях. Чарос Каюмова, взявшая небольшой перерыв в карьере, пока расположилась на 12 месте.Мировой рейтинг с учатием узбекистанских атлетов в данное время выглядит следующим образом:Мужчины, -54 кг:1. Юшуаи Линг (Китай) – 203.20 очков4. Нияз Пулатов (Узбекистан) – 147.32-68 кг:1. Брэдли Синден (Великобритания) – 382.774. Улугбек Рашитов (Узбекистан) – 241.86-80 кг:1. Сеиф Эйсса (Египет) – 297.3410. Шухрат Салаев (Узбекистан) – 168.70-87 кг:1. Икаро Соарес (Бразилия) – 204.3810. Никита Рафалович (Узбекистан) – 112.00Женщины, -57 кг:1. Зонгши Луо (Китай) – 474.8612. Чарос Каюмова (Узбекистан) – 115.36-62 кг:1. Сара Шари (Бельгия) – 250.544. Феруза Содикова (Узбекистан) – 167.81+73 кг:1. Бьянка Кук (Великобритания) – 297.602. Светлана Осипова (Узбекистан) – 277.46

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шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ 10 мирового рейтинга какие места заняли узбекистанские спортсмены в мировом рейтинге тхэквондистов за 2022 год