Шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ-10 мирового рейтинга
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана6 узбекских таэквондистов вошли в ТОР-10 мирового рейтинга
Какие места заняли узбекистанские спортсмены в мировом рейтинге тхэквондистов за 2022 год - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Всемирная федерация тхэквондо WT опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов после финального гран-при. По итогам 2022 года шесть представителей сборной Узбекистана вошли в десятку сильнейших в своей весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, Светлана Осипова, выигравшая в этом году чемпионат мира в весовой категории свыше 73 кг, поднялась на второе место. Также Нияз Пулатов, Улугбек Рашитов и Феруза Содикова заняли четвёртые места в ссвоих весовых категориях. Чарос Каюмова, взявшая небольшой перерыв в карьере, пока расположилась на 12 месте.
Мировой рейтинг с учатием узбекистанских атлетов в данное время выглядит следующим образом:
Мужчины, -54 кг:
1. Юшуаи Линг (Китай) – 203.20 очков
4. Нияз Пулатов (Узбекистан) – 147.32
1. Юшуаи Линг (Китай) – 203.20 очков
4. Нияз Пулатов (Узбекистан) – 147.32
-68 кг:
1. Брэдли Синден (Великобритания) – 382.77
4. Улугбек Рашитов (Узбекистан) – 241.86
1. Брэдли Синден (Великобритания) – 382.77
4. Улугбек Рашитов (Узбекистан) – 241.86
-80 кг:
1. Сеиф Эйсса (Египет) – 297.34
10. Шухрат Салаев (Узбекистан) – 168.70
1. Сеиф Эйсса (Египет) – 297.34
10. Шухрат Салаев (Узбекистан) – 168.70
-87 кг:
1. Икаро Соарес (Бразилия) – 204.38
10. Никита Рафалович (Узбекистан) – 112.00
1. Икаро Соарес (Бразилия) – 204.38
10. Никита Рафалович (Узбекистан) – 112.00
Женщины, -57 кг:
1. Зонгши Луо (Китай) – 474.86
12. Чарос Каюмова (Узбекистан) – 115.36
1. Зонгши Луо (Китай) – 474.86
12. Чарос Каюмова (Узбекистан) – 115.36
-62 кг:
1. Сара Шари (Бельгия) – 250.54
4. Феруза Содикова (Узбекистан) – 167.81
1. Сара Шари (Бельгия) – 250.54
4. Феруза Содикова (Узбекистан) – 167.81
+73 кг:
1. Бьянка Кук (Великобритания) – 297.60
2. Светлана Осипова (Узбекистан) – 277.46
1. Бьянка Кук (Великобритания) – 297.60
2. Светлана Осипова (Узбекистан) – 277.46