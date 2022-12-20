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Шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ-10 мирового рейтинга
Шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ-10 мирового рейтинга
Какие места заняли узбекистанские спортсмены в мировом рейтинге тхэквондистов за 2022 год - читайте в нашем материале.
2022-12-20T20:25+0500
2022-12-20T20:25+0500
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таэквондо
рейтинг
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Всемирная федерация тхэквондо WT опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов после финального гран-при. По итогам 2022 года шесть представителей сборной Узбекистана вошли в десятку сильнейших в своей весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, Светлана Осипова, выигравшая в этом году чемпионат мира в весовой категории свыше 73 кг, поднялась на второе место. Также Нияз Пулатов, Улугбек Рашитов и Феруза Содикова заняли четвёртые места в ссвоих весовых категориях. Чарос Каюмова, взявшая небольшой перерыв в карьере, пока расположилась на 12 месте.Мировой рейтинг с учатием узбекистанских атлетов в данное время выглядит следующим образом:Мужчины, -54 кг:1. Юшуаи Линг (Китай) – 203.20 очков4. Нияз Пулатов (Узбекистан) – 147.32-68 кг:1. Брэдли Синден (Великобритания) – 382.774. Улугбек Рашитов (Узбекистан) – 241.86-80 кг:1. Сеиф Эйсса (Египет) – 297.3410. Шухрат Салаев (Узбекистан) – 168.70-87 кг:1. Икаро Соарес (Бразилия) – 204.3810. Никита Рафалович (Узбекистан) – 112.00Женщины, -57 кг:1. Зонгши Луо (Китай) – 474.8612. Чарос Каюмова (Узбекистан) – 115.36-62 кг:1. Сара Шари (Бельгия) – 250.544. Феруза Содикова (Узбекистан) – 167.81+73 кг:1. Бьянка Кук (Великобритания) – 297.602. Светлана Осипова (Узбекистан) – 277.46
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шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ 10 мирового рейтинга какие места заняли узбекистанские спортсмены в мировом рейтинге тхэквондистов за 2022 год
шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ 10 мирового рейтинга какие места заняли узбекистанские спортсмены в мировом рейтинге тхэквондистов за 2022 год

Шесть узбекистанских тхэквондистов вошли в топ-10 мирового рейтинга

20:25 20.12.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана6 узбекских таэквондистов вошли в ТОР-10 мирового рейтинга
6 узбекских таэквондистов вошли в ТОР-10 мирового рейтинга - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Какие места заняли узбекистанские спортсмены в мировом рейтинге тхэквондистов за 2022 год - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Всемирная федерация тхэквондо WT опубликовала обновлённый рейтинг спортсменов после финального гран-при. По итогам 2022 года шесть представителей сборной Узбекистана вошли в десятку сильнейших в своей весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, Светлана Осипова, выигравшая в этом году чемпионат мира в весовой категории свыше 73 кг, поднялась на второе место. Также Нияз Пулатов, Улугбек Рашитов и Феруза Содикова заняли четвёртые места в ссвоих весовых категориях. Чарос Каюмова, взявшая небольшой перерыв в карьере, пока расположилась на 12 месте.
Мировой рейтинг с учатием узбекистанских атлетов в данное время выглядит следующим образом:
Мужчины, -54 кг:
1. Юшуаи Линг (Китай) – 203.20 очков
4. Нияз Пулатов (Узбекистан) – 147.32
-68 кг:
1. Брэдли Синден (Великобритания) – 382.77
4. Улугбек Рашитов (Узбекистан) – 241.86
-80 кг:
1. Сеиф Эйсса (Египет) – 297.34
10. Шухрат Салаев (Узбекистан) – 168.70
-87 кг:
1. Икаро Соарес (Бразилия) – 204.38
10. Никита Рафалович (Узбекистан) – 112.00
Женщины, -57 кг:
1. Зонгши Луо (Китай) – 474.86
12. Чарос Каюмова (Узбекистан) – 115.36
-62 кг:
1. Сара Шари (Бельгия) – 250.54
4. Феруза Содикова (Узбекистан) – 167.81
+73 кг:
1. Бьянка Кук (Великобритания) – 297.60
2. Светлана Осипова (Узбекистан) – 277.46
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