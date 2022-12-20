https://uz.sputniknews.ru/20221220/shkolnikov-budut-kormit-besplatno---prezident-30890889.html
Школьников будут кормить бесплатно - президент
Школьников будут кормить бесплатно - президент
На обеспечение школьников бесплатным питанием из госбюджета выделят 2,3 трлн сумов, заявил президент в ходе ежегодного послания Олий Мажлису.
2022-12-20T12:07+0500
2022-12-20T12:07+0500
2022-12-20T14:18+0500
общество
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Со следующего учебного года в школах всех областей и города Ташкента появится введено бесплатное питание. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.В следующем году в республике построят 70 новых школ, расширят и модернизируют еще 460 школ. За счет частных инвестиций планируют начать строительство еще 100 средних учебных заведений. Таким образом, в ближайшие 5 лет количество таких школ с участием частных инвестиций достигнет 1 тысячи, отметил президент.Кроме того, глава государства предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства. Реформы коснуться также сферы дошкольного и высшего образования, науки и инноваций.
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MIA „Rosiya Segodnya“
президент шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису приоритетные направления развития среднее школьное образование бесплатное питание для школьников
президент шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису приоритетные направления развития среднее школьное образование бесплатное питание для школьников
Школьников будут кормить бесплатно - президент
12:07 20.12.2022 (обновлено: 14:18 20.12.2022)
На обеспечение школьников бесплатным питанием из госбюджета выделят 2,3 трлн сумов, заявил президент в ходе ежегодного послания Олий Мажлису.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Со следующего учебного года в школах всех областей и города Ташкента появится введено бесплатное питание. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.
"С начала года бесплатное питание получили 285 тысяч учащихся начальных классов Каракалпакстана и Хорезма. Мы накопили достаточный опыт в этом отношении. Теперь со следующего учебного года эта практика будет внедрена в школах других областей и города Ташкента, на это будет выделено 2,3 трлн сумов", — заявил Шавкат Мирзиёев.
В следующем году в республике построят 70 новых школ, расширят и модернизируют еще 460 школ.
За счет частных инвестиций планируют начать строительство еще 100 средних учебных заведений. Таким образом, в ближайшие 5 лет количество таких школ с участием частных инвестиций достигнет 1 тысячи, отметил президент.
"В 2023 году мы начнем полностью реформировать школьное образование на основе международной образовательной программы", - сказал он.
Кроме того, глава государства предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства. Реформы коснуться также сферы дошкольного и высшего образования, науки и инноваций.