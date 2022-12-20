https://uz.sputniknews.ru/20221220/shkolnikov-budut-kormit-besplatno---prezident-30890889.html

Школьников будут кормить бесплатно - президент

Школьников будут кормить бесплатно - президент

На обеспечение школьников бесплатным питанием из госбюджета выделят 2,3 трлн сумов, заявил президент в ходе ежегодного послания Олий Мажлису.

2022-12-20T12:07+0500

2022-12-20T12:07+0500

2022-12-20T14:18+0500

общество

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Со следующего учебного года в школах всех областей и города Ташкента появится введено бесплатное питание. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.В следующем году в республике построят 70 новых школ, расширят и модернизируют еще 460 школ. За счет частных инвестиций планируют начать строительство еще 100 средних учебных заведений. Таким образом, в ближайшие 5 лет количество таких школ с участием частных инвестиций достигнет 1 тысячи, отметил президент.Кроме того, глава государства предложил внести в Конституцию страны положение о статусе педагогов, защите их чести и достоинства. Реформы коснуться также сферы дошкольного и высшего образования, науки и инноваций.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

президент шавкат мирзиёев ежегодное послание олий мажлису приоритетные направления развития среднее школьное образование бесплатное питание для школьников