https://uz.sputniknews.ru/20221220/skolko-stoit-novogodniy-sladkiy-podarok-v-tashkente---infografika-30878603.html
Сколько стоит новогодний сладкий подарок в Ташкенте - инфографика
Сколько стоит новогодний сладкий подарок в Ташкенте - инфографика
Как варьируется стоимость новогодних сладких подарков в столице республики - смотрите в нашей инфографике.
2022-12-20T08:01+0500
2022-12-20T08:01+0500
2022-12-20T08:01+0500
инфографика
ташкент
подарок
республика
стоимость
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2022
Новости
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Sputnik Узбекистан
сколько стоит новогодний сладкий подарок в ташкенте инфографика как варьируется стоимость новогодних сладких подарков в столице республики купить
сколько стоит новогодний сладкий подарок в ташкенте инфографика как варьируется стоимость новогодних сладких подарков в столице республики купить
Сколько стоит новогодний сладкий подарок в Ташкенте - инфографика
Как варьируется стоимость новогодних сладких подарков в столице республики - смотрите в нашей инфографике.