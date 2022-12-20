https://uz.sputniknews.ru/20221220/uzbekistan-nachnet-dialog-s-afganistanom-o-stroitelstve-novogo-kanala---prezident-30892274.html
Узбекистан начнет диалог с Афганистаном о строительстве нового канала - президент
Узбекистан начнет диалог с Афганистаном о строительстве нового канала - президент
В Конституцию республики внесут положения об охране природных ресурсов, водоемов и недр, заявил Шавкат Мирзиёев. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-20T12:30+0500
2022-12-20T12:30+0500
2022-12-20T13:50+0500
политика
послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
ежегодное послание
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Узбекистан начнет диалог с Афганистаном и другими странами о возможности строительства канала в бассейне реки Амударьи, чтобы справиться с проблемами, вызываемыми маловодьем. Об этом в рамках ежегодного послания Олий Мажлису завяил президент страны Шавкат Мирзиёев."Мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях, Поэтому в нашей Конституции необходимо усилить требования к охране природных ресурсов, в том числе водоёмов и недр. Как известно за последние 3 года в нашей стране наблюдается маловодие. Его влияние особенно ощущалось в регионах, расположенных вниз по течению Амударьи.В рамках послания глава государства обозначил приоритеты развития страны на следующий год. Среди них - увеличение экспорта, масштабная реформа государственного управления и усиление социальной поддержки граждан.
Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
Узбекистан начнет диалог с Афганистаном о строительстве нового канала - президент
12:30 20.12.2022 (обновлено: 13:50 20.12.2022)
В Конституцию республики внесут положения об охране природных ресурсов, водоемов и недр, заявил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Узбекистан начнет диалог с Афганистаном и другими странами о возможности строительства канала в бассейне реки Амударьи, чтобы справиться с проблемами, вызываемыми маловодьем. Об этом в рамках ежегодного послания Олий Мажлису завяил президент страны Шавкат Мирзиёев.
"Мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях, Поэтому в нашей Конституции необходимо усилить требования к охране природных ресурсов, в том числе водоёмов и недр. Как известно за последние 3 года в нашей стране наблюдается маловодие. Его влияние особенно ощущалось в регионах, расположенных вниз по течению Амударьи.
Исходя из этого, считаем необходимым начать практический диалог о совместном строительстве нового канала в бассейне Амударьи с временным правительством соседнего Афганистана и международным сообществом на основе международных норм и учёта интересов всех стран региона", - Шавкат Мирзиёев.
В рамках послания глава государства обозначил приоритеты развития страны на следующий год. Среди них - увеличение экспорта, масштабная реформа государственного управления и усиление социальной поддержки граждан.