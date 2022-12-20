https://uz.sputniknews.ru/20221220/uzbekistan-nachnet-dialog-s-afganistanom-o-stroitelstve-novogo-kanala---prezident-30892274.html

Узбекистан начнет диалог с Афганистаном о строительстве нового канала - президент

Узбекистан начнет диалог с Афганистаном о строительстве нового канала - президент

В Конституцию республики внесут положения об охране природных ресурсов, водоемов и недр, заявил Шавкат Мирзиёев. 20.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-20T12:30+0500

2022-12-20T12:30+0500

2022-12-20T13:50+0500

политика

послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

ежегодное послание

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Узбекистан начнет диалог с Афганистаном и другими странами о возможности строительства канала в бассейне реки Амударьи, чтобы справиться с проблемами, вызываемыми маловодьем. Об этом в рамках ежегодного послания Олий Мажлису завяил президент страны Шавкат Мирзиёев."Мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях, Поэтому в нашей Конституции необходимо усилить требования к охране природных ресурсов, в том числе водоёмов и недр. Как известно за последние 3 года в нашей стране наблюдается маловодие. Его влияние особенно ощущалось в регионах, расположенных вниз по течению Амударьи.В рамках послания глава государства обозначил приоритеты развития страны на следующий год. Среди них - увеличение экспорта, масштабная реформа государственного управления и усиление социальной поддержки граждан.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

послание, послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису, ежегодное послание, послание президента узбекистана палатам олий мажлиса