https://uz.sputniknews.ru/20221220/v-surxandare-proshli-gastronomicheskiy-festival-i-yarmarka-natsionalnoy-kuxni-30901351.html

В Сурхандарье прошли гастрономический фестиваль и ярмарка национальной кухни

В Сурхандарье прошли гастрономический фестиваль и ярмарка национальной кухни

Как прошел первый гастрофестиваль в Сурхандарьинской области - читайте в нашем материале.

2022-12-20T17:09+0500

2022-12-20T17:09+0500

2022-12-20T17:09+0500

культура

сурхандарьинская область

фестиваль

узбекская кухня

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В Термезе прошел первый гастрономический фестиваль и ярмарка национальной кухни. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.На церемонии открытия заместитель хокима Сурхандарьинской области — начальник Главного управления туризма и культурного наследия Джурабек Тураев и другие официальные лица поздравили участников с проведением первой подобной ярмарки гастротуризма.В рамках фестиваля свои работы и проекты представили сотрудники Главного управления туризма и культурного наследия Сурхандарьинской области, преподаватели Термезского государственного университета и студенты. На территории парка отдыха Bolajon bo‘ki участники приготовили более 20 различных угощений на передвижной сцене. Кроме того, местные мастера организовали выставку изделий и сувениров. Кроме того, в рамках первого Термезского гастрономического фестиваля были организованы B2B встречи для предпринимателей, для журналистов и блогеров - пресс-конференция, а также пресс-тур по отелям и ресторанам региона.По итогам фестиваля в номинации "Лучшее оформление стола" победу одержали шеф-повара Сариасийского района, Кумкурганский район занял второе место, а Музрабатский район – третье. В номинации "Лучший вид национальной кухни" повара Бойсунского района были удостоены первого места, повара Термезского района - второго, а повара города Термеза заняли третье место.

сурхандарьинская область

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в сурхандарье прошел гастрономический фестиваль и ярмарка национальной кухни как прошел первый гастрофестиваль в сурхандарьинской области термез