https://uz.sputniknews.ru/20221220/v-tashkentskoy-oblasti-zapustyat-stroitelstvo-jilya-dlya-molodyx-semey-30891453.html
В Ташкентской области запустят строительство жилья для молодых семей
В Ташкентской области запустят строительство жилья для молодых семей
В первую очередь, ипотечное жилье будут строить для нуждающихся молодых семей на максимально выгодных условиях, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного послания Олий Мажлису.
2022-12-20T12:19+0500
2022-12-20T12:19+0500
2022-12-20T14:04+0500
общество
послание
ежегодное послание
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
послание президента узбекистана палатам олий мажлиса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30889839_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6d36178127348b80207ba1a0f8315f52.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Ташкентской области появится новая ипотечная программа "Мой первый дом". Ее цель - обеспечить жильем нуждающиеся молодые семьи. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.Объем жилищного строительства в республике вырастет в 1,5 раза, отметил глава государства. Кроме того, положение об обеспечении граждан достойным жильем могут включить в Конституцию страны.В рамках послания президент предложил несколько новых положений, которые необходимо внести в Конституцию. В частности, о статусе педагогов, защите экологии, водных ресурсов и недр.Как отметил президент, социальная поддержка жителей станет одним из приоритетных направлений внутренней политики страны в 2023 году.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/14/30889839_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c9f8492e1f09be3c8af0ea05280e07cd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкентская область ипотечная программа "мой первый дом" поддержка обеспечение жильем молодых семей выгодные условия ипотечное жилье строительство послание ежегодное олий мажлису
узбекистан ташкентская область ипотечная программа "мой первый дом" поддержка обеспечение жильем молодых семей выгодные условия ипотечное жилье строительство послание ежегодное олий мажлису
В Ташкентской области запустят строительство жилья для молодых семей
12:19 20.12.2022 (обновлено: 14:04 20.12.2022)
В первую очередь, ипотечное жилье будут строить для нуждающихся молодых семей на максимально выгодных условиях, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного послания Олий Мажлису.
ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Ташкентской области появится новая ипотечная программа "Мой первый дом". Ее цель - обеспечить жильем нуждающиеся молодые семьи. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.
"В рамках программы жильё будут строить в первую очередь для нуждающихся в нём молодых семей на максимально выгодных условиях", - заявил президент.
Объем жилищного строительства в республике вырастет в 1,5 раза, отметил глава государства. Кроме того, положение об обеспечении граждан достойным жильем могут включить в Конституцию страны.
"Считаю необходимым внести в нашу Конституцию новые статьи о достойном проживании граждан", - подчеркнул президент.
В рамках послания президент предложил несколько новых положений, которые необходимо внести в Конституцию. В частности, о статусе педагогов, защите экологии, водных ресурсов и недр.
Как отметил президент, социальная поддержка жителей станет одним из приоритетных направлений внутренней политики страны в 2023 году.