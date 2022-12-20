https://uz.sputniknews.ru/20221220/v-tashkentskoy-oblasti-zapustyat-stroitelstvo-jilya-dlya-molodyx-semey-30891453.html

В Ташкентской области запустят строительство жилья для молодых семей

В Ташкентской области запустят строительство жилья для молодых семей

В первую очередь, ипотечное жилье будут строить для нуждающихся молодых семей на максимально выгодных условиях, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе ежегодного послания Олий Мажлису.

2022-12-20T12:19+0500

2022-12-20T12:19+0500

2022-12-20T14:04+0500

общество

послание

ежегодное послание

послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису

послание президента узбекистана палатам олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Ташкентской области появится новая ипотечная программа "Мой первый дом". Ее цель - обеспечить жильем нуждающиеся молодые семьи. Об этом в ходе ежегодного послания Олий Мажлису заявил президент Шавкат Мирзиёев.Объем жилищного строительства в республике вырастет в 1,5 раза, отметил глава государства. Кроме того, положение об обеспечении граждан достойным жильем могут включить в Конституцию страны.В рамках послания президент предложил несколько новых положений, которые необходимо внести в Конституцию. В частности, о статусе педагогов, защите экологии, водных ресурсов и недр.Как отметил президент, социальная поддержка жителей станет одним из приоритетных направлений внутренней политики страны в 2023 году.

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан ташкентская область ипотечная программа "мой первый дом" поддержка обеспечение жильем молодых семей выгодные условия ипотечное жилье строительство послание ежегодное олий мажлису