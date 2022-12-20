https://uz.sputniknews.ru/20221220/v-uzbekistane-stimuliruyut-proizvodstvo-elektromobiley---podrobnosti-30882824.html

В Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности

В Узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности

Какие меры поддержки для производства и реализации электромобилей приняты в республике - читайте в нашем материале.

2022-12-20T09:03+0500

2022-12-20T09:03+0500

2022-12-20T09:03+0500

экономика

узбекистан

электромобиль

производство

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ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил меры по государственной поддержке организации производства электромобилей и внедрению технологий "зеленой экономики".В частности, до 1 января 2030 года будут освобождены от уплаты утилизационного сбора электромобили, произведенные в Узбекистане. При этом их комплектующие, сырье и запчасти не будут облагаться таможенными пошлинами.Инвесторы для организации производства на срок не превышающий 24 месяца на период освоения могут ввозить без уплаты таможенной пошлины и утилизационного сбора не более 10 тысяч машинокомплектов (SKD) или готовых электромобилей (CBU).Покупатели местных электромобилей в кредит могут рассчитывать на компенсацию на покрытие процентов в течение трех лет. Сумма компенсации на один электромобиль составит 59,1 млн сумов. Для этого из средств госбюджета ежегодно будет выделяться около 100 млрд сумов.Кроме того, таксисты, перевозящие пассажиров на электромобилях, до 1 января 2030 года также освобождаются от уплаты государственной пошлины за получение лицензии.В документе приведены прогнозные показатели приобретения госорганами, хокимиятами и госпредприятиями в 2023—2025 годах электромобилей. Всего они должны закупить 3863 электромобиля на сумму 1,317 млрд сумов.

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в узбекистане стимулируют производство электромобилей - подробности какие меры поддержки для производства и реализации электромобилей приняты в республике