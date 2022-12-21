https://uz.sputniknews.ru/20221221/deputaty-odobrili-uvelichenie-rasxodov-gosbyudjeta-v-etom-godu-na-229-trln-sumov--30920345.html

Депутаты одобрили увеличение расходов госбюджета в этом году на 22,9 трлн сумов

Депутаты одобрили увеличение расходов госбюджета в этом году на 22,9 трлн сумов

На какие расходы пойдут данные средства - читайте в нашем материале.

2022-12-21T09:59+0500

2022-12-21T09:59+0500

2022-12-21T09:59+0500

экономика

узбекистан

расходы

госбюджет

депутат

депутаты

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса одобрила предложение правительства увеличить расходы государственного бюджета 2022 года дополнительно на 2,036 трлн сумов. Известно, что соответствующий закон был принят на заседании в трёх чтениях. Почти половина от этой суммы пойдёт на покрытие отрицательной разницы между продажей и покупкой газа, а также расходов по его транспортировке.Сообщается, что министерству дошкольного образования предлагается выделить дополнительные субсидии на 407,1 млрд сумов в связи с увеличением количества частных детских садов, которые работают на основе государственно-частного партнёрства.Также министерству жилищно-коммунального обслуживания планируется направить 404,7 млрд сумов для возмещения убытков, возникших из-за применения пониженных тарифов на теплоснабжение.Кроме этого, министерству финансов выделят 1 трлн сумов. Эти средства будут перераспределены среди местных бюджетов хокимиятов и направлены на улучшение дорог, питьевого водоснабжения, электро- и газоснабжения и другой инфраструктуры.Министерству экономического развития и сокращения бедности, в свою очередь, направят 224,5 млрд сумов из госбюджета на расходы по транспорту местных автопроизводителей, которые экспортируют свою продукцию в другие страны.Напомним, что принятые ранее в ноябре поправки предусматривают увеличение расходов госбюджета на 20,91 трлн сумов. При этом всего предусматривается финансирование допрасходов на 31,3 трлн сумов, однако 10,4 трлн сумов были "оптимизированы за счёт текущих расходов".

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Sputnik Узбекистан

депутаты одобрили увеличение расходов госбюджета в этом году на 22 9 трлн сумов на какие расходы пойдут данные средства