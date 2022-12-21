https://uz.sputniknews.ru/20221221/ekonomist-salixov-evropa-prochuvstvuet-posledstviya-potolka-tsen-na-gaz-uje-vesnoy-30917186.html

Экономист Салихов: Европа прочувствует последствия потолка цен на газ уже весной

Экономист Салихов: Европа прочувствует последствия потолка цен на газ уже весной

Уже весной европейские страны могут столкнутся с дефицитом газа.

2022-12-21T16:29+0500

2022-12-21T16:29+0500

2022-12-21T16:29+0500

видео

европа

дефицит

газ

цены

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К такому сценарию Европу приведет введенный потолок цен на голубое топливо. Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Решение о потолке цен раскололо Европу, отмечает эксперт, но Брюссель все же оставил себе возможность обойти свои же ограничения. Кто в первую очередь пострадает от решения стран ЕС и чем оно обернется для России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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экономист салихов европа прочувствует последствия потолка цен на газ уже весной уже весной европейские страны могут столкнутся с дефицитом газа