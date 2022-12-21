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Как бороться с хронической усталостью - советы специалистов

Как бороться с хронической усталостью - советы специалистов

Диетолог раскрыла способы, как избавиться от постоянной усталости. Подробности - в нашем материале. 21.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-21T07:02+0500

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2022-12-21T07:02+0500

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диетолог

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Избавиться от постоянной усталости помогут похудение, регулярные прогулки на улице и восполнение дефицита витаминов, уверена диетолог Эли Брехер. Она раскрыла основные причины быстрой утомляемости и несколько эффективных способов борьбы с ней.Для повышения уровня энергии Брехер посоветовала ежедневно гулять на свежем воздухе. По ее словам, люди редко выходят на улицу, из-за чего у них падает уровень витамина D, который синтезируется в организме под воздействием ультрафиолета. Помимо прогулок, помогут включение в рацион яичных желтков, грибов, лосося, сардин и при необходимости прием витаминных комплексов в подобранной врачом дозировке.В качестве еще одной причины постоянной усталости диетолог назвала недостаток физической активности и, как следствие, избыточный вес. Чтобы исправить ситуацию и заодно скинуть набранные килограммы, стоит отказаться от полуфабрикатов и фастфуда, заменив их домашней пищей. Физические упражнения и отказ от эскалаторов и лифтов в пользу подъема по лестнице также помогут стать энергичнее, объяснила Брехер.Как отметила диетолог, человек может ощущать упадок сил и при дефиците витамина В12 и магния. Их можно восполнить, скорректировав рацион. В частности, магнием богаты бразильские орехи, тыквенные семечки, миндаль, кешью, авокадо и темный шоколад. В свою очередь, витамин В12 содержится в мясе, птице, рыбе, яйцах и других продуктах животного происхождения.

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